Este é o meio-campista do Bayern de Munique

Roma – Thiago Pinto prometeu a Mourinho dois reforços, um no meio-campo e outro na defesa. O primeiro gol do meio-campo permanece Dennis ZacariasSeu contrato com o Borussia M’gladbach expirou. A Roma está sob pressão e não quer prescindir do jogador, apesar da competição entre Juventus e Borussia Dortmund (o treinador Rose já o treinou). A mudança do agente Pinto não ajudou a finalizar o acordo com o jogador e dar continuidade às negociações, mas a custos mais elevados do que há alguns meses. Enfim, entre salário, comissões e remuneração para o Borussia, não é um processo simples. Ele também segue Roma com grande interesse ao mesmo tempo Florian Gretsch, com 26 anos, seu contrato com o Hoffenheim expira e ele aparece oficialmente no mercado: pode sair em janeiro por 7 a 8 milhões.