Chengdu 2023, sorteio principal: Musetti é o segundo classificado, Zverev é o favorito

20 a 26 de setembro em quadras duras ao ar livre em Chengdu (China), Lorenzo Musetti Ele começará sua jornada asiática. Carrarino também não está vivendo um momento emocionante de forma Copa Davis Derrota contra o canadense Gabriel Dialo Destaque os problemas críticos atuais na Toscana, especialmente em superfícies rápidas.

O ATP250 em questão, Musetti será o segundo colocado e partirá do segundo turno, aproveitando a despedida. O adversário será o vencedor do desafio entre os portugueses Nuno Borges E um jogador dos playoffs. Se Lorenzo continuar, poderá enfrentar o excêntrico cazaque nas quartas-de-final Alexandre Bublik (Classificador nº 5).

Numa potencial semifinal, os melhores jogadores são os britânicos Daniel Evans (classificado em 4º lugar) e o australiano Max Purcell (semeado nº 6), enquanto as luzes no topo do placar acendem Grigor Dimitrov (Nº 3 da semeadura) Acima de tudo Alexandre Zverev (Classificado nº 1).

Pelo que ele mostrou no US Open, O alemão é o favorito para vencer a finalDepois de redescobrir seus melhores níveis no tênis. Naturalmente, muito dependerá do desempenho do saque e do forehand, aspectos que às vezes são considerados decisivos no jogo teutônico.

Placa-mãe ATP250 Chengdu

(1) Zverev e Alexander Gere v.

Galan, Daniel Elahi Cole vs Qualificatórias

(WC) Mo, Tau CHN x Motet, Corentin FRA

Eliminatórias contra (7) Kekmanovic, Miomir Serb

(3) Dimitrov, Gregor Paul v.

(WC) Coy, JCHN x Varelas, Juan Pablo Per

O’Connell, Christopher Austrália vs. Qualificatórias

Daniel, Taro Japão vs (8) Vukic, Alexander Austrália

(6) Purcell, Max Austrália v Thompson, Jordânia Austrália

(Copa do Mundo) Burgess, Zizo Bale x Lajovic, Dosan Srp

Saviolin, Roman Ross vs Nakashima, Brandon EUA

Tchau x (4) Evans, Daniel JBR

(5) Bublik, Alexander Kaz v. Giron, Marcos EUA

Rinderknech, Arthur FRA x Ruusuvuori, Emil FIN

Eliminatórias contra Borges, Nuno Portugal

tchau vs. (2) Musetti, Lorenzo Etta

