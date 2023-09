A frase social inflama os torcedores da Juventus

Tanto campeões goleadores como jogadores de destaque, o sentimento em campo e, especificamente, na divisão avançada, é cada vez mais evidente. A postagem do atacante nas redes sociais atesta isso.

Juventus, Vlahovic e a posição de Chiesa

Na verdade, Vlahovic postou em sua conta do Instagram algumas fotos dele abraçando e se alegrando com Chiesa. A legenda diz tudo: “Leve-me a igreja“Isso é dizer”Leve-me a igreja“, Brincando com palavras para compensar seu parceiro. Uma legenda que também coincide com o título de um single de grande sucesso, cantado por ele Hozier Foi publicada em 2013. Uma música com um significado profundo, mas com um pouco de imaginação torna-se um culto para o camisa 7 da Juventus, cada vez mais presente no coração da equipe de Allegri. Entre os comentários da postagem, além dos comentários da Juventus, estavam também os de Miralem Pjanic e do irmão de Federico Chiesa, Lorenzo. Do Allianz Stadium até a igreja foi um passo curto: Vlahovic assinou.