Roma e Mourinho voltam a jogar no Stadio Olimpico

Roma, 18 de setembro de 2023 – Primeira vitória com um gol e sem sofrer golos. Era necessária uma resposta às dúvidas que surgiram após somar o único ponto em três jogos e não demorou a chegar. No Olímpico Roma Ele inflige um castigo terrívelEmpoli, venceu a Toscana por 7 a 0, no final de uma partida que pode ser descrita como simplesmente perfeita pelos Giallorossi. Sarcasmo, agressividade, jogo limpo e precisão na frente do gol e da equipe Mourinho Ele puniu os convidados por cada erro, daí o grande déficit que os azzurri sofreram na capital.

A partida começou bem para o time da casa desde o início. A interferência desajeitada Walukiwicz Na cruz Christensen Os Giallorossi marcaram um pênalti após menos de 40 segundos de jogo. Dybala Ele é gelado e chuta perfeitamente da ponta, abrindo o pé esquerdo sob o canto superior direito Berisha. Porém, nem deu tempo de encerrar a comemoração do gol de Goya Renato Sanches Já encontra o dobro. A ação começa e termina com os portugueses: aceleração desde o meio-campo, antes da abertura ChristensenEm seguida, entre rapidamente na área de grande penalidade. O dinamarquês vê o seu companheiro esquecido na grande área e recompensa-o com um cruzamento brilhante, que o português converte no seu primeiro golo pelos Giallorossi. Tente reagirEmpoli No meio do primeiro tempo, ele imediatamente sofreu mais um gol dos meninos José Mourinho. Bela troca vertical entre Christanti E Lukakucom o apoio belga ao Azul, que se apresentou no momento decisivo, mas foi adiado BerezinskyCriticar Gordurasenquanto a bola tomava um caminho estranho passando pela inocente Berisha.

No segundo tempo, o Gyalurrusso conseguiu atingir o ritmo e o resultado com perfeição. Roy Patrício Ele nunca é solicitado a sujar as mãos, em vez disso Roma Ele também mostra excelente habilidade de drible e gerenciamento do ritmo de jogo. A partida é quase narcótica e fica em espera, exceto por algumas acelerações intermitentes, que muitas vezes se tornam fatais quando sugeridas pelos jogadores do Capitolino. E assim vem o gol Dybala Aos 55 minutos, com um excepcional chute serpentino que finalmente lhe permitiu tocar o belo pé esquerdo atrás do goleiro adversário.

Mas o pesadelo dos jogadores ainda não acabou.Empoli. Rapazes Zanetti Tenta corajosamente avançar no campo e pelo menos tentar fazer o golo da vitória, mas ao fazê-lo expõe-se ao contra-ataque da Roma, que é mortal. Belotti lidera os turnos e depois serve primeiro ChristantiUm míssil de fora da área atinge o canto superior e encontra a trave da vitória Lukaku, que pode comemorar o gol sob a Curva Sud. O ponto de exclamação final, como se fosse necessário, é registrado pelo capitão CanhotoQue lidera a extensão do ângulo do calcanhar Christanti.

Estatísticas da partida

Quando o domínio de uma equipa num jogo é tão óbvio, ler as estatísticas é quase redundante, e neste caso é mesmo. Tirando os dados de posse de bola, que se mostraram bastante equilibrados, como os Giallorossi se impuseram, mas não com tanta clareza como se poderia esperar. Na verdade, o número global mostra uma superioridade do Capitólio de 53% contra os 47% dos Toscanos. Os dados de precisão de passe também são idênticos: ambas as equipes completaram 89%, mas a quantidade de passes tentados pelos Giallorossi é um pouco maior. Na verdade, no total, os romanos completaram 508 das 571 tentativas de passe, em comparação com 427 das 480 feitas pelos visitantes.

Mas a superioridade das equipes amarela e vermelha se justifica pelo número de chutes. Na verdade, se você olhar para esse número específico, os Giallorossi finalizaram 14 vezes, sendo 9 delas acertadas, sendo 5 de dentro da grande área. Por outro lado, os jogadores apenas acertaram dois chutes a gol de um total de 8 tentativas dos jogadores de camisa azul. Em suma, um ataque verdadeiramente unilateral Roma. Mesmo os dados sobre os golos esperados só podem confirmar esta superioridade Capitolina.

Mourinho Ele falou após a partida sobre como o time jogou bem, mas não o suficiente para marcar sete gols. Os golos esperados confirmam o sentimento de distinção. Na verdade, no total, os romanos combinaram apenas 2,49 xG, ressaltando o cinismo e o despeito na frente do gol de um time Mo, que talvez precisasse provar algo a si mesmo, diante de seus adversários. No entanto, os dadosEmpoliO que fala sobre a superioridade da defesa Gyalurussa sobre o ataque de Empoli. Rapazes Zanetti Na verdade, combinam por apenas 0,17xG, destacando o grande trabalho realizado pela retaguarda na fase de contenção. Roma Que também supera seus concorrentes em termos de recuperação de bola (57 x 49) e intervenções bem-sucedidas (18 x 12), enquanto a falta de disciplina do time da casa chama a atenção: 15 cometidas pelos Giallorossi, ante apenas 5 cometidas por os Giallorossi.Empoli.

Roma: Retomada na terça-feira. Jogo de quinta-feira contra o Sheriff Tiraspol

Depois de uma grande vitória por 7 a 0 sobre…Empoli, José Mourinho Dê um dia de folga aos seus jogadores. Aliás, os treinos estavam previstos para serem retomados na manhã de terça-feira, dois dias depois do primeiro jogo da equipa Liga Europeia Contra isso Xerife Tiraspol. Assim, os Giallorossi puderam desfrutar de 24 horas de descanso antes da retomada de dois dias, que levará a equipe da capital à sua primeira aparição na Europa. Na verdade, os Giallorossi deverão fazer uma longa viagem à Moldávia, especificamente à Transnístria, onde enfrentarão os Giallorossi em Tiraspol. xerife.

A seleção da Moldávia é treinada por um técnico italiano Roberto Bordin. O ex-zagueiro nasceu na Líbia e jogou pelo Napoli, Atalanta e Parma antes de se tornar treinador. Teve várias passagens como deputado em Bolonha, Sassuolo e Verona, antes da experiência no exterior, que hoje o trouxe a Tiraspol. A equipe que ele assumiu como técnico este ano, já tendo liderado de 2016 a 2018. Os Leões na temporada 2021-22 foram os campeões surpresa do torneio. Liga dos Campeões. Depois de se tornar a primeira seleção da Moldávia na história a disputar grupos da Liga dos Campeões, ao vencer real Madrid No Santiago Bernabéu por 1 a 2, sendo eliminado do grupo que também incluía o Inter, terceiro colocado. Nas eliminatórias Liga Europeia Foram então eliminados pelo Braga nos pênaltis.