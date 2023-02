Conferência da Liga, como ver Cluj Lazio e Fiorentina Braga – QuiFinanza

A última rodada das seleções da Copa da Itália antes do sorteio das oitavas de final da Europa e da Conference League. Enquanto Juventus e Roma terão de compensar os resultados insatisfatórios da primeira mão, Lazio e Fiorentina podem contar com vitórias contra Cluj e Braga, respectivamente, para avançar na rodada. Em especial, o Viola voltou a mostrar o lado bom da medalha na copa: com uma vitória por 4 a 0 em Portugal, pôde receber o adversário com a consciência de passar à fase seguinte sob controle. A equipe de Maurizio colocou ainda mais em dúvida Sarri, que terá que viajar para a Romênia para empatar por 1 a 0 no Olympico.

Eliminatórias da Conference League, Lazio e Fiorentina: partidas

O treinador do Cluj, Dan Petrescu, não escondeu a desilusão com a derrota para a Lazio, mas os romenos ainda tinham uma carta para aumentar o seu apoio em casa, recolhendo-a. 14 vitórias nos últimos 19 jogos.

Por outro lado, a Lazio mostrou que tem algumas dificuldades fora de casa, onde Ele marcou apenas sete gols em suas últimas oito partidas. Além disso, Maurizio Sarri terá de dispensar Pedro de ser operado ao nariz, com Milinkovic-Savic ainda em sérias dúvidas devido a um enterovírus e Alessio Romagnoli a sofrer de uma lesão muscular.

Outro desafio aguarda o Braga na Fiorentina: os portugueses terão pela frente a tarefa quase impossível de virar os 4 a 0 sofridos em casa, empate com a maior, embora pequena, diferença da competição.

Viola foi bom em aproveitar o homem extra após a expulsão de Vitor Tormina, mas na copa mostrou mais uma vez que tinha mais um passo. “Sabíamos que estávamos jogando um jogo difícil, mas fomos quase perfeitos”, disse o meio-campista do Viola, Riccardo Saponara.Mesmo antes de eles ficarem no 10, estávamos super animados. Não podemos deixar-nos enganar por este resultado e temos de continuar a trabalhar arduamente.”

Playoffs da Conference League: onde ver Lazio e Fiorentina

Cluj-Lazio e Fiorentina-Braga podem ser vistos na transmissão dazen Em todas as Smart TVs compatíveis com o aplicativo apropriado, ou novamente em todos os outros tipos de TVs que podem ser conectadas a dispositivos como TIMVISION BOX, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick ou mesmo PlayStation 4/5 ou Xbox (One, One S, One X Série X, Série S).

A partida da Lazio está disponível para assinantes Sky no Sky Sports Football (nº 203) e Sky Sports (nº 254) e em transmissão ao vivo no SkyGo e Now. A partida da Fiorentina também será transmitida pela Sky Sport Football (nº 203) e Sky Sport (253).

Início quinta-feira, 23 de fevereiro: Os Bianquilesti às 18h45 no estádio “Constantin Rodulescu” em Cluj, enquanto a Fiorentina em Franchi às 21 (aqui é como assistir Nantes – Juventus e Roma – Salzburgo).

Aqui para assistir a todos os jogos da Liga Europeia e da Conference League e acompanhar as copas da Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio, em transmissão ao vivo e on demand no DAZN.

