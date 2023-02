Diariamente, abordo diversos temas envolvendo política, notícias e entretenimento. Lamento tudo o que é atual, com um olhar “histórico” voltado para o passado e um olhar “curioso” voltado para o futuro.

condições Roman Kostomarovlenda de 46 anos esquiar, Eles são dramáticos e desesperados. Nos últimos dias, a saúde do medalhista de ouro olímpico em Turim em 2006 piorou ainda mais.

A morte de Roman Kostomarov

A ex-dançarina sofria de um Apoplexia Ela passou a noite entre segunda e terça-feira em terapia intensiva e sob plasmaférese, ou purificação do sangue, para infecção. Na semana passada, o atleta russo foi Amputação. Ela está morrendo agora.

Kostomarov foi um dos melhores atletas de todos os tempos em seu esporte. Em suas mãos estão duas medalhas de ouro do Campeonato Mundial (2004 e 2005), três medalhas de ouro do Campeonato Europeu (2004, 2005 e 2006) e o já mencionado primeiro lugar nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 em Torino com Tatyana Navka.

Após a carreira esportiva, não parou de dançar em apresentações e exposições. No mês passado, para participar de um evento ao ar livre organizado por outro ás do esqui, Ilya Averbukh (prata em Salt Lake City 2022), ele trabalhou em temperaturas muito baixas, e depois foi transferido para Komunarka, nos arredores de Moscou com temperatura alta.

A situação de Roman Kostomarov

Desde então, Kostomarov A.A. GólgotaPneumonia bilateral, perda de consciência, infecção em todo o corpo, coma induzido, amputação de ambos os pés (e aparentemente alguns dedos). Por fim, o AVC nas últimas horas, contado pelo Sport Express. Haverá danos cerebrais graves. “Hematoma subencefálico com estágio agudo no lobo frontal, lesões nas substâncias cinzenta e branca”, diz o artigo.

A situação torna-se mais dramática à medida que os pulmões colapsam: o pulmão direito não funciona de forma independente, enquanto no pulmão esquerdo há fibrose com acúmulo de líquido. Acúmulo que também ocorre em outras partes do corpo devido à diminuição da função renal.

Médico: O processo de desintegração de todos os órgãos começou

lá Esposa de Oksana Domnina Nos últimos dias ela tem se mostrado otimista, ao contrário de quem trata a amostra. O processo de dissolução de todos os membros já começou. Dada a gravidade da situação, é provável que haja insuficiência sistêmica de múltiplos órgãos, incluindo insuficiência renal. A Dra. Anna Korobkina, nefrologista do Hadassah Medical Center em Israel, proprietária do Hospital Komonarka, disse à imprensa russa que o edema nos rins era resultado de muitos distúrbios graves no corpo.