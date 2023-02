Possível adeus no final da temporada

As últimas notícias sobre o futuro de José Mourinho, treinador português da Roma. Todos os detalhes sobre os Giallorossi

Como destaque na edição de hoje do ProfetaE José Mourinho pode deixar Roma no final da temporada. O português, aliás, tem contrato até 2024, só ficará se o time for reforçado.

No entanto, a Roma terá de respeitar as exigências do fair play financeiro, pelo que haverá a necessidade de uma conversa entre as partes no final da época. Paris Saint GermainE Chelsea E real Madrid Eles percebem a situação.