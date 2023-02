Apelo dos torcedores do Nápoles

comentários surpreendentes. Inesperado e inesperado. Mas é cheio de significado. enquanto estava em andamento A entrevista com Golini na rádio oficialO técnico do Napoli, Luciano Spalletti, disse: “Eu apelo às massas. Agora o apoio deles é mais importante do que posso dizer em campo. Que eles fiquem perto de nós, principalmente agora. Tudo é feito pela cidade, pela camisa, pelo time e pela história do Napoli. Nada para indivíduos. Que isso se torne um slogan“. Estas são suas observações ao vivo no Kiss Kiss Naples.