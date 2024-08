Quando jogar, horário e onde assistir na TV e transmissão ao vivo

Calendário Euro 2024

Lista de resultados do Euro 2024

Portugal-França, calendário

Corresponder Portugal-França A partida está marcada para hoje, sexta-feira, 5 de julho, com início às 21h, em Hamburgo, no Volkspark.

Onde você pode assistir ao jogo Portugal x França ao vivo na TV

Corrida Portugal-França Será visível ao vivo na Rai 1 e também na Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Onde assistir a transmissão ao vivo Portugal x França

Portugal-França Será visível ao vivo por meio de transmissão ao vivo no Sky Go, Now e RaiPlay. Os aplicativos de mesmo nome podem ser baixados gratuitamente em computadores, smartphones e tablets, e podem ser acessados ​​através de um simples login no momento do cadastro. Rai não inclui custos adicionais. Você também pode acompanhar a partida ao vivo Corriere dello Sport – Estádio.

A possível escalação de Martinez

Portugal (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mendes; Vitinha, Palinha, Fernández; Bernardo, Ronaldo, Leão. Disponíveis: Rui Patrício, José Sá, Semedo, Dalot, Inácio, António Silva, Danilo, João Neves, Nunes, Pedro Neto, Gonçalo Ramos, João Félix, Diogo Jota, Conceição.

indisponível: -. Não elegível: -. Tome cuidado:-. Treinador: Martínez.

Possível escalação de Deschamps

França (4-3-3): Minian. Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Camavinga, Tshwamini, Kanti; Griezmann, Mbappé, Thuram. Disponíveis: Samba, Areola, Pavard, Mendy, Klaus, Konate, Zaire, Emery, Fofana, Giroud, Kolo Mwani, Koeman, Dembele, Barkola.

indisponível: -. Os desfavorecidos: Rabiot. Tome cuidado:-. Técnico: Deschamps.

Portugal-França, notícias

Ao configurar o sensor para a emoção, é natural pensar imediatamente no hipotético duelo entre Ronaldo e Mbappé. O desafio continua fascinante, entre as lágrimas assustadas de Cristiano e o suor mascarado de Kylian, mas quem sabe se este será verdadeiramente o elemento decisivo no Portugal-França, um grande clássico do futebol europeu. A partida está marcada para as nove horas da noite, em Hamburgo, em meio a grande expectativa pelo jogo, por se tratar de um dos jogos mais emocionantes das quartas de final do Euro 2024.