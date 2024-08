Copa da Itália: Sassuolo-Cittadella, Udinese-Avelino, Genoa-Reggiana, Monza-Sudtirol.

A 32ª rodada da Copa da Itália 2024-25 está sorrindo para Sassuolo e Udinese, vencedores dos jogos da tarde contra Cittadella e Avellino. Gênova também passa (1 a 0 contra o Reggiana). Monza avançou com entusiasmo, vencendo nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Sassuolo-Cittadella 2-1

Para os comandados de Fabio Grosso, Mulatieri marcou no final do primeiro tempo e Llorente no início do segundo. O gol temporário de Baldini por 1 a 1 não foi suficiente para os visitantes. Agora à espera de Neroverdi estará o vencedor entre Lecce e Mântua.