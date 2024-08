Superbike, Portugal GP 2024: programa, horários, TV, transmissão ao vivo

Estamos na linha de partida do fim de semana do Grande Prémio de Portugal, sétima jornada do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.. Tendo como cenário fantástico o traçado de Portimão, viveremos um fim de semana que nos dirá se Toprak Razcatlioglu estará realmente pronto para a pausa decisiva da temporada.

Chegámos ao traçado algarvio com o BMW Turk praticamente a liderar a classificação geral com 303 pontos, contra 239 de Nicolò Bulega e 199 de Álvaro Bautista. Preste atenção aos horários portugueses. Na verdade, a Corrida 1 e a Corrida 2 terão início às 19h00, hora italiana (18h00, hora local), enquanto todas as sessões serão significativamente atrasadas em comparação com o habitual.

Como acompanhar o evento pela TV? O fim de semana do GP de SBK de Portugal pode ser assistido no Sky Sport MotoGP (208), enquanto o Sky Sport 1 (201) transmitirá as corridas. A cobertura atrasada do calor estará disponível na TV8 (125 na Sky e 8 dgt). A OA Sport garantirá a você cobertura de texto ao vivo de todas as três corridas.

Programa GP Portugal 2024 SBK

Sexta-feira, 9 de agosto

14h15 – 15h00 Treinamento gratuito 1

19h00 – 19h45 Treinamento gratuito 2

Sábado, 10 de agosto

13h10 – 13h30 Treinamento gratuito 3

15h45 – 16h00 Superbowl

19h Corrida 1

Domingo, 11 de agosto

13h00 – 13h10 – Aquecimento

15h45 Corrida do Superbowl

19h Corrida 2