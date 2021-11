Sob investigação, ele finalmente corre o risco de partir. Foi mais rápido do que Verstappen- Corriere.it

O pólo não vale a pena mas é um bom golpe para a moral, desde que não seja desclassificado: só será conhecido no sábado, e a FIA decidiu de facto actualizar a audiência enquanto se aguarda os novos testes. Lewis Hamilton é mais rápido que Max Verstappen na qualificação no Brasil que define a ordem de largada para a Sprint Qualifiers, a mini corrida de 100km no sábado (20h30 SkySportF1) que determinará o primeiro lugar.

Mas o piloto britânico está sendo investigado por uma suposta ofensa do DRS, a ala móvel: a questão que surgiu durante as verificações da FIA no final da qualificação. Se o carro não estiver de acordo com os regulamentos, talvez Hamilton precise dar a partida. De acordo com as análises, a asa móvel tinha uma abertura maior que os 85 mm permitidos. Parecia uma decisão simples, mas na noite italiana um elemento sem precedentes veio à tona, um vídeo de Verstappen tocando a asa traseira do Red Bull e tropeçando com a asa de Hamilton Mercedes dentro do Park Fermi. O regulamento proíbe tocar em carros ali, e a Mercedes poderia ter levado o assunto aos comissários, assim como o segundo lugar de Verstappen em risco.

oJá vimos isso na Sprint Race em Silverstone e MonzaNo ano que vem, vamos encontrá-lo em pelo menos seis médicos, com ajustes no formato. O estado dominante, fazendo uso da nova cavalaria motorizada. Na segunda linha, Bottas e Perez. Ferrari não brilha por trás do AlphaTauri de Gasly. Sainz é sexto e Leclerc é sétimo, atrás de McLaren Norris e Ricciardo. Em Maranello esperava uma luta em Interlagos, não foi a melhor partida, mas ainda há tempo para recuperar.