Moto GP 2021. Valencia GP. Valentino Rossi: De 2001 a 2005 o mais forte Valentino – MotoGP

Valentino Rossi completou o último dia de treinos livres da carreira último lugar, tanto no FP1 úmido quanto no FP2 seco.

“Foi um dia difícil, As condições eram ruins, com bastante água na pista, o 9 vezes campeão mundial fica preso.

“À tarde, a pista secou um pouco, mas não totalmente. Nunca me senti confortável aqui, para o layout e o pequeno “punho”. Espero que o tempo melhore, que o circuito melhore e que a nossa moto também fique melhor. ”

Hoje terminei em 21º, 1,3 segundos atrás da liderança. Com a mesma “lacuna” de 10 anos atrás, você seria o quinto.

“Sim, é impressionante. Mesmo em Portugal, por exemplo, estava apenas 8 décimos atrás e já estava em 18º, apesar de Portimão ser uma pista muito longa. Os pilotos de hoje estão muito bem preparados, em todas as pistas. Todos campeões mundiais. Além disso, as bicicletas são semelhantes, mesmo as casuais. ”

E se seus oponentes lhe dessem o pódio no domingo ao desacelerar?

“Infelizmente acho que isso é impossível, mas ficarei muito feliz por estar no pódio pela 200ª vez. Vou pagá-los no final da corrida ou convidá-los para a festa à noite (risos, ndr) “.

Se você tivesse a idade do Fábio Quartararo, conseguiria competir como ele com essas motos e esses pneus?

“É difícil dizer. Acho que sim, vamos. Eu seria mais jovem e poderia lutar com ele. Quero responder que sim.”

Como foi trabalhar com David Munoz?

“Eu me diverti muito. Ele é um técnico muito bom, uma nova geração, com“ bolas ”. Me senti bem com ele, muito mal que nunca havia sentido antes. Ele é uma boa pessoa, até aprendeu comigo no próximo ano ele estará com Luca (Marini, ndrE vai ajudá-lo muito, tenho certeza. ”

Como sua contribuição para os pilotos da Academia mudará?

“Vou continuar a ser uma figura importante para os nossos pilotos. Obviamente, irei ver muitos GPs, seguir os treinos e dar os meus conselhos. Acho que posso ajudá-los com a minha experiência. Além disso, depois dos altos e baixos da pista, nós também são muito amigos. “

Existe um piloto acadêmico para o qual você vai entregar o joystick?

“Para mim é difícil dar um nome. Costumamos treinar juntos, comer ou jogar no PlayStation. Para mim, são todos igualmente importantes. Agora, obviamente, vou passá-lo para aqueles que vão fazer o MotoGP em 2022. Ano que vem vem Pico e Franco. E meu irmão e Besikki. “

E como você avaliaria Celestino Vitti?

“Ele é um piloto muito talentoso. Ele sofreu mais do que eu esperava ao entrar na Moto2, porque chegou como o ‘melhor piloto’ da Moto3. No entanto, ele termina bem no campeonato e se redime. Às vezes ele tem personalidade. Um pouco duro , mas em 2022 ele é um piloto muito talentoso. Acho que ele pode lutar pela vitória. “

O piloto de Fórmula 1 Lando Norris gostaria de dirigir o carro com você, o que você acha?

“Sempre tenho contato com o Lando. Ele gosta de mim e em Monza correu com um capacete especial parecido com o meu. Eu o sigo, na verdade, terei mais tempo para ir assistir a F1 ao vivo. O Norris é um grande talento, apesar de sua tenra idade. E ele também é um cara legal. Seria bom para mim dividi-lo no cockpit. ”

Nós vimos suas bicicletas campeãs do mundo aqui. Você vai para os da casa de vez em quando?

“Eu os vejo todos os dias, e sim, eu os monto de vez em quando. Eu também faço ruídos do motor, especialmente antes de ir para a cama (risos, ndr) “.

Em que temporada vimos o Valentino mais forte?

De 2001 a 2005.

Você é um grande fã de esportes, tem alguma lembrança de Giampiero Galeazzi (que faleceu hoje com 75 anos)?

“Lamento que ele tenha ido embora. Ele se tornou lendário com a suspensão do remo dos irmãos Abignal. Mas ele era muito bom como comentarista esportivo em geral. Ele era uma figura tão adorável que me fez rir de imitar Nicolas Savino em A Rádio Dejay, da qual ele zombou enquanto falava ao telefone e depois foi quando fechou mandou todo mundo para … aquele estado (risos, ndr) “.

