O famoso jornalista Giampiero Galeazzi faleceu

Morreu aos 75 anos Giampiero Galizzi. O famoso jornalista esportivo e locutor vem lutando contra uma forma severa de diabetes há anos. Sua última aparição na TV data de três anos atrás, em Domenica In para sua amiga Mara Vinier, em uma longa entrevista com silêncio e mais olhares do que palavras, que terminou com lágrimas da apresentadora e um longo abraço.

Do título italiano em blasfêmia no Rai

Nascido em Roma em 18 de maio de 1946, após se formar em economia, Galeazzi tornou-se remador profissional ao conquistar o título italiano em 1967, sucesso que também lhe rendeu a medalha de bronze no Sports Courage, e na dupla com Giuliano Spingardi um ano mais tarde. Também em 1968 participou das seleções para as Olimpíadas da Cidade do México. Depois, a seleção da imprensa, o recrutamento de rai no início dos anos 1970 e as primeiras Olimpíadas (Munique 1972), onde estreou com o primeiro comentário sobre o amado remo. Nos anos 80, esportes de domingo, esportes de quarta-feira, 90 minutos, a chegada da transmissão histórica em que a espontaneidade e a ternura inatas de Galeazzi se misturam perfeitamente com o futebol à moda antiga, onde os jornalistas podem entrar em campo logo após os jogos: não esqueça suas entrevistas aéreas com os campeões de que horas foram O campeonato mais bonito do mundo, de Maradona a Platini, e de Bruno Conte a Liedholm, o novo campeão italiano. Os interlocutores, literalmente abraçados e dominados pelo jornalista, não podiam deixar de expor imediatamente os seus sentimentos. Em seguida, os históricos Jogos Olímpicos. Ele é lembrado em comentários de eventos esportivos como a lendária medalha de ouro dos irmãos Giuseppe e Carmen Abagnale nos Jogos de Seul em 1988 e a medalha de Antonio Rossi e Benjamin Bonomi em Sydney em 2000.

Giampiero Galeazzi morreu ao dar o microfone a Maradona no vestiário de Nápoles



estrela de TV

Entre os anos 1990 e 2000, o “personagem” Galeazzi tornou-se uma estrela de TV completa, exibindo um adorável e divertido autossarcasmo sobre sua escala proverbial: um balé em Domenica In com sua namorada Mara Venier, canções, gráficos e a dublagem de um filme do Space Jam. Ele invocou a tradição afetuosa de Nicola Savino, que se tornou um culto com Galeazzi, para comentar o mais absurdo dos controles, sempre rigorosamente com tom escalonado e enfatizando até a última explosão de “vamos vencer”. Um modelo único de repórter esportivo que sai, capaz de transformar competições em momentos épicos, o único que consegue vencê-lo, também graças à forte expertise técnica (sem esquecer os comentários impecáveis ​​do tênis, muitas vezes em duplas com seu amigo Adriano Panata ), os mesmos atletas que elogiaram suas façanhas.

Oi Giampiero!

Obrigado por viver este esporte primeiro como atleta e depois como jornalista. Memórias de muitos sentimentos tristes estão associadas à sua voz, que é cheia de entusiasmo e paixão.

Tenho certeza de que o Estádio Olímpico esta noite será capaz de lembrar de você pelo que você merece.# galês pic.twitter.com/96SWGkprhi – Valentina Vezzali (@VVezzali) 12 de novembro de 2021

reações

“A morte de Giampiero Galeazzi é uma notícia chocante, me deixa sem palavras”, diz ele. Giuseppe Abagnale, Presidente da Federcanottaggio. “Estivemos com a filha dele há alguns dias e conversamos sobre ele, ele me deixou muito feliz por estar se recuperando, mas em vez disso chega a notícia. A voz histórica da blasfêmia se foi, e com isso é um amigo e personagem carismático pronto. ” Muitas mensagens de condolências do mundo dos esportes, dos clubes de futebol às instituições. “Olá Giampiro! Obrigado por viver o esporte primeiro como atleta e depois como jornalista. Sua voz cheia de entusiasmo e paixão está ligada a memórias de muitos sentimentos tristes. Tenho certeza de que o Estádio Olímpico esta noite também irá lembrá-lo do que você merecer.” Postado no Twitter pela Subsecretaria de Esportes Valentina Vesali. “Um pedaço da minha vida se foi, irmão”, diz Mara Vinier.