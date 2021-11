Cristiano Ronaldo transforma o sonho de um jovem torcedor em realidade: lágrimas após abraços

Belo gesto de Cristiano Ronaldo após o apito final entre Irlanda e Portugal contra um jovem adepto que conquistou por ele.

Cristiano Ronaldo Ele não conseguiu marcar um gol com Portugal em sua viagem a Dublin. 0 a 0 para os lucitanos que agora se classificam para a última fase da Copa do Mundo do Catar, no Catar, sem passar pelas eliminatórias, no confronto direto com a Sérvia, onde as duas seleções estão na liderança do Grupo A em auge de 17. Apesar de tudo em CR7, ele encontrou uma maneira de dar sentimento um gesto gentil após o apito final para uma jovem torcida que está pronta para fazer qualquer coisa para encontrar seu jogador favorito.

O que você não gostaria de fazer para conhecer seu ídolo favorito? Assim como a conquista do campo, iludindo os governantes. Foi o que fez uma menina que surpreendeu a todos no final da partida entre Irlanda e Portugal, válida pelas eliminatórias do mundo. A pequena torcida tinha apenas um gol e sabia que não teria chance, então foi em direção a Cristiano Ronaldo, ou seu jogador icônico. Apesar de observar de perto a dona da casa, a jovem chamou a atenção da estrela do Manchester United. Este último se assustou com o carinho da moça que se permitiu chorar apaixonadamente, abraçando-a primeiro com paixão e depois lhe dando sua camisa. Um gesto doce que deixou o pequeno leque quase pasmo.

Ainda dominado pela emoção, este último, com a camisa de Ronaldo nas mãos, foi lentamente ficando à margem. Já embaixo da curva, a torcida que assistiu a todo o espetáculo apesar da rivalidade com os portugueses e, portanto, também com a atacante resolveu aplaudir a garota, que por sua vez mostrou o precioso legado que tinha, ainda estão empolgados. Uma noite que nunca vai esquecer, graças ao gesto adorável da estrela portuguesa, que se revelou muito generoso. Aplausos abertos para ele também, ele realmente se concentrou no jogo decisivo contra a Sérvia.