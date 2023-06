Caso Chevy: para negociar Mourinho prepara pedido de desculpas

De fato, depois de um histórico ruim com o promotor federal, o caso de Chevy agora pode chegar às últimas etapas. Ou seja, um acordo de delação premiada que permite ao treinador da Roma não ir a tribunal e arriscar uma ou duas eliminatórias a cumprir nos primeiros dias do próximo torneio.

Como escreve a Gazzetta dello Sport, é normal que os Giallorossi paguem uma grande multa que é doada a uma instituição de caridade, mas algo mais também é necessário. O Special One terá que emitir um pedido de desculpas não tanto a Chiffi, mas ao mundo da arbitragem, dizendo que não era sua intenção deslegitimá-lo.

Como se sabe, após o jogo com o Monza – em que a Roma empatou – o treinador português qualificou o árbitro como “o mais pobre” que conheceu na carreira, acrescentando ainda: “A Roma como clube não tem o poder de dizer ‘nós não quero este árbitro’ como fazem outros clubes.” Acima de tudo, é a segunda parte dos dados que põe em risco o técnico e, por isso, um pedido de desculpas — seja sincero ou “político” — parece ser a única forma de chegar a um acordo.

Mas atenção: não é nada certo que a Justiça Federal se deixe persuadir, apesar do acordo que o clube fez com o Ministério Público. Pelo que se sussurra, as recentes proibições da UEFA e a atitude de Mo (da qual nunca se arrependeu) não atraem Grace. É possível, porém, que não se queira arriscar fazer dos portugueses uma espécie de mártir. De qualquer forma, as palavras de Rokshi continuam sendo a estrela-guia: “Exigiremos cada vez mais um comportamento correto por parte das bancadas.”