Tabela de medalhas dos Jogos Europeus 2023: Itália é a primeira! ignorar a Espanha

o Os Jogos Europeus de 2023 começaram na terça-feira, 20 de junho, mas de quinta-feira, 22 de junho, a domingo, 2 de julho, em Cracóvia, na Polôniaem geral será concedido 254 títulos em onze diasainda que A solenidade de abertura aconteceu na quarta-feira, dia 21assim que as competições começarem.

As medalhas serão concedidas a partir do dia seguinte, em vez A cerimônia de encerramento acontecerá no domingo, 2 de julho. Algumas disciplinas que estarão presentes na Polónia não constam do quadro oficial de medalhas como demonstração esportiva.

Alguns dos esportes oficiais incluídos na programação Jogos Olímpicos de Paris 2024 Eles usarão corridas polonesas como Competição continental para qualificação direta para os próximos jogos.

Coleção de medalhas dos Jogos Europeus de 2023

# Vila ou para B T. 1 Itália 18 17 23 58 2 Espanha 18 11 11 40 3 Ucrânia 12 7 6 25 4 Polônia 10 11 9 30 5 Alemanha 10 10 11 31 6 Grã Bretanha 7 2 15 24 7 França 6 11 16 33 8 Holanda 5 4 4 13 9 Hungria 4 6 7 17 10 Türkiye 4 5 12 21 11 Dinamarca 4 4 3 11 12 Croácia 4 3 3 10 13 suíço 4 2 7 13 14 Áustria 4 1 4 9 15 República Checa 3 4 5 12 16 Portugal 3 3 3 9 17 Letônia 3 2 2 7 18 Grécia 2 4 7 13 19 Romênia 2 3 4 9 20 Sérvia 2 2 5 9 21 Noruega 2 2 1 5 22 Azerbaijão 2 1 5 8 23 Lituânia 2 1 3 6 24 Geórgia 2 1 2 5 25 Albânia 2 2 26 Suécia 1 5 3 9 27 Bélgica 1 3 4 8 28 Eslovênia 1 3 1 5 29 Estônia 1 1 2 30 Finlândia 1 4 5 31 Israel 1 2 3 32 Chipre 3 2 5 33 Bulgária 2 2 4 34 Armênia 1 2 3 34 Eslováquia 1 2 3 36 Irlanda 1 1 2 36 Luxemburgo 1 1 2 38 Bósnia e Herzegovina 1 1 38 Macedônia do Norte 1 1 40 Moldávia 1 1 # o total 141 140 193 474

Foto: La Presse