Futsal: Mundial de 2024 será no Uzbequistão

Para a FIFA, os dados são lançados: A 10ª edição da Copa do Mundo de Futsal será realizada no Uzbequistão de 14 de setembro a 6 de outubro de 2024. Será encenado pela primeira vez neste país.

O Campeonato do Mundo que assim encontrou o seu primeiro qualificador, o representante do país organizador, espera ser conhecido por outros 23 eliminatórias: 4 disponíveis para AFC, CONCACAF e CONMEBOL, 3 para CAF, 1 para OFC e 7 para UEFA (da qual a Itália também tentará fazer parte).

Sobre os azuis: A fase de qualificação de elite (20 seleções divididas em 5 grupos), que dá acesso direto à Copa do Mundo, com partidas de mão dupla, terá início em setembro e Os comandados de Bellarte enfrentarão Espanha, Eslovênia e República Tcheca. Quem vencer a rodada ganha passagem para a avaliação global, quem chegar aos quatro primeiros segundos da geral, de cinco, vai para os playoffs, com duas colocações em quatro.

Copa do Mundo FIFA de Futebol 2024 – Rodada de Elite

Grupo A: Cazaquistão, Romênia, Azerbaijão, Holanda

Grupo B: Ucrânia, Polônia, Sérvia, Bélgica

Grupo C: Croácia, Eslováquia, França, Alemanha

Grupo D: Espanha, Itália, Eslovênia, República Tcheca

Grupo E: Portugal, Geórgia, Armênia, Finlândia

Competições Azzurra – Ronda de Elite

15/09/2023, Itália – Eslovênia

20/09/2023, Espanha e Itália

10/06/2023, República Tcheca da Itália

12/12/2023, República Tcheca – Itália

15/12/2023, Eslovênia e Itália

20/12/2023, Itália e Espanha

Outras datas

Sorteio da rodada do playoff de elite: 25 de janeiro de 2023

Eliminatórias da Ronda de Elite: de 8 a 17 de abril de 2024

Lista de Ouro da Copa do Mundo da FIFA

1989 Brasil; 1992 Brasil; Brasil 1996; 2000 Espanha; 2004 Espanha; 2008 Brasil; 2012 Brasil; 2016 Argentina; 2021 Portugal;

Foto: Divisão de Futsal