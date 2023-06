Inter, hoje Brozovic. “Agora é tudo sobre Fratesi? Isso é o que está sendo filtrado via viale Liberazione.

“Dia de Brozovic. Hoje, de fato, espera-se o suposto show final da vitória, que abrirá o acordo de transferência.” É assim que abre o artigo do Corriere dello Sport sobre a espera de um relançamento triunfante (falamos de uma oferta de 22/23 milhões) para Marcelo Brozovic, que receberá 20 milhões de euros líquidos a cada temporada durante três anos.

Ataque a Fratesi

–

Como há muito imaginamos, a saída de Brozovic permitiria que a Inter se aproximasse de Vratesi: “Isso significa que pode haver recursos e margens suficientes para atacar Vratesi?” No papel, sim, mas a cautela de Vialli Liberazione é evidente. nas próximas horas – a mensagem é que não é hora de fazer tudo às pressas.Estratégia?Os nerazzurri sentem-se bastante seguros, tendo já tido o sim do médio Sassuolo, clube de Neroverdi, ainda sem acordo.Discutido Uma avaliação total de 35 milhões , mas é necessário apurar o valor de Mulattieri, que será em parte uma moeda de troca. De qualquer forma, o Inter pretende obter um empréstimo com a obrigação de resgatar Frattesi», confirma o jornal.