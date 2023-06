O adjunto do Tottenham, Cagliari, também sorri: é quanto a família Rossobel arrecada

O adjunto do Tottenham, pela venda do extremo ao Tottenham Cagliari também vai receber o dinheiro

Guilherme Vigárioex goleiro cagliari Então passou paraEmpoli Nas duas últimas temporadas, ele se prepara para ser o novo goleiro do esporas Daí a mudança para a Premier League. O goleiro se mostrou nas últimas duas temporadas, conquistando a seleção e atraindo para si diversos clubes italianos e estrangeiros. O Tottenham vai pagar ao Empoli cerca de 20/25 milhões de euros com 20% a ir para os cofres do Rosuble: cabeça de abóbora Incluindo a condição se a transferência for superior a 8 milhões de euros. Relatório de cor Sarda.