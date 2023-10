Copa do Mundo de Rugby, All Blacks – Irlanda 28-24, Nova Zelândia na semifinal

Uma partida inesquecível em Paris. Os neozelandeses perderam 20 minutos em 14 minutos e com as forças restantes fizeram um grande jogo. A maldição das quartas de final continua para os irlandeses, depois de perderem após 17 vitórias consecutivas e serem novamente eliminados nas quartas de final.

Era para ser uma final antecipada, então lá estava: os All Blacks voltam a jogar como All Blacks e vencem por 28-24, apesar de 20 minutos terem passado para 14 homens devido aos cartões amarelos para Smith e Taylor. A Irlanda não quebra a maldição dos quartos-de-final, interrompendo a sequência de 17 vitórias consecutivas, e também cede o trono do ranking mundial à Nova Zelândia (por uma noite, França e África do Sul irão disputá-lo) num jogo que não será repetido. Foi mutilado no lugar de qualquer uma das finais anteriores da Copa do Mundo. O desempenho impressionante de Jordie Barrett foi crucial, assim como os 21 tackles do capitão Sam Keane, que foram críticos e críticos esta noite. Os All Blacks jogarão contra a Argentina.

Mensagem “8” – Além disso, ficou claro pelo haka que se tratava de uma partida fora do comum: durante a execução, os irlandeses alinharam-se no número “8”, como haviam feito em 2016, em Chicago, quando derrotaram os All Blacks. pela primeira vez e homenageou a equipe. Em memória de Anthony Foley, o ex-número 8 irlandês que faleceu pouco antes.

Em um ritmo louco – Os All Blacks arrancam a todo o gás: o primeiro ataque dura 6 minutos e 30 fases, mas no final os neozelandeses têm de “se contentar” com os três pontos com Mounga. Aos 14 minutos, Jordie Barrett fez o 6 a 0 com um chute disparado do meio-campo, mas aos 19 minutos, o ritmo insano dos All Blacks valeu a pena na primeira tentativa: Beauden Barrett se chutou e rompeu a defesa irlandesa, atirando em um tiro louco. Interferência de Lowe, mas ele conseguiu devolver a bola à disposição. Fainga’Anuku recebe pela esquerda e troca com Rieko Ioane e faz 13 a 0 após conversão de Mo’Unga. A Irlanda muda o cenário e o segundo chute da partida o manda entre as traves com Sexton, depois Bondi Aki corre, assume o comando do time nos momentos mais difíceis, evita 4 desarmes e marca o gol para fazer o placar 13 a 10. A Nova Zelândia demorou um pouco para absorver o golpe, mas na meia hora eles ganharam ritmo e voltaram a atacar: os atacantes fazendo a maior parte do trabalho, Jordie Barrett e Ioane finalizando e Savea finalizando 18-10. Os All Blacks pareciam estar no controle, mas Aaron Smith fez uma grande jogada aos 36 minutos: uma vantagem voluntária que, e com pressão adicional da Irlanda, lhe custou um cartão amarelo. Gibson Park escolhe o momento certo para fugir do chute para frente, manda Jordan para o território com uma finta e marca. Sexton converte e o primeiro tempo termina com os All Blacks vencendo por 18-17. READ Quando e onde se realiza, datas, programa - OA Sport

Um momento de entretenimento e loucura – No início da segunda parte, a Irlanda tinha 6 minutos disponíveis com um jogador extra, mas não aproveitou ao máximo. Assim que Smith se recupera, os All Blacks aceleram novamente e com o chute de Monga mandam Will Jordan para o gol. Sexton errou um chute fácil – um caso mais único do que raro – mas então, aos 64 minutos, a Irlanda reabriu o jogo: Whitlock errou uma cobrança lateral, um chute irlandês transbordou, Cody Taylor derrubou de forma irregular e deu a Barnes uma tentativa técnica, automática 7 pontos e um amarelo para prostituta neozelandesa. O protagonista da final foi Jordie Barrett, que marcou primeiro para fazer o 28-24, depois salvou a sequência que já havia sido feita levantando Kelleher bem alto após outro golpe irlandês transbordante. A finalização é inacreditável: a Irlanda disputou 35 fases no meio-campo da Nova Zelândia, assumindo a liderança e ficando cada vez mais perto do gol, mas aos 83 minutos Sam Whitlock colocou as mãos na bola e se classificou para as semifinais. Termina 28-24 em meio às lágrimas dos irlandeses e à alegria dos All Blacks, que voltam – por uma noite pelo menos – a serem os mais fortes do mundo.

14 de outubro de 2023 (Modificado em 14 de outubro de 2023 | 23h21)

