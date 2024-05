Jannik Sinner, as más dúvidas de Rafa Nadal: “O círculo está se fechando”

Eles serão deuses Internacionais italianos Na versão light. nada kafirnada Alcaraz não Beretini Para inflamar as massas do país. Todos foram destruídos por Lesões. Os motivos são muitos e diferentes para cada atleta, porém Rafael Nadal – Alguém que infelizmente sabe muito sobre lesões – tentou dar uma explicação. “A questão é muito simples. Mais jogos Maior a probabilidade de ser prejudicado. Mas a discussão é muito mais ampla do que isso. Quando você leva seu corpo ao limite, você acaba se machucando. “Se o jogo ficar cada vez mais rápido, o risco de lesões aumentará.”

O campeão espanhol pensa com dupla frente. Do ponto de vista esportivo: Um grande número de jogos Jogos praticados em superfícies duras são complicações porque expõem o corpo a grande estresse e Ao jogar no saibro Pode acontecer que você tenha problemas.” Por outro lado, o economista: “Esse é o sistema e também se baseia em Precisa ganhar…Os tenistas querem isso, os torneios querem isso. Quando digo isto, não me refiro apenas aos jogadores mais fortes e importantes. É um círculo que está se fechando e nós que fazemos parte dele aceitamos. “Se são negócios ou o esporte em si, isso é outra questão.”

Nadal, que vai participar no jogo, lamentou a ausência de Alcaraz e Siner, primeiro e segundo classificados respectivamente no mundo: “É um jogo”. É realmente uma pena que dois tenistas estejam desaparecidos Que estão entre os mais fortes do departamento. Imagino que tenha sido um grande choque para a Itália quando souberam o que aconteceu com Yannick. Mas tenho certeza que ele voltará a campo em breve e chegará ao topo. “Espero ver ele e Carlos novamente em Roland Garros.”

Quanto à sua possível participação em… Roland GarrosO tenista manteve-se otimista: “As emoções são uma coisa, e os sentimentos que a quadra transmite são outra coisa, obviamente, tudo depende. Condição física. “Vou jogar com vontade de me divertir e depois veremos”.