Motocross hoje, GP de Portugal 2024 MXGP e MX2: horários, programa, TV, transmissão ao vivo

para Águeda terminar Hoje é domingo, 5 de maioo GB Português Do MXGP e MX2: ambos serão disputados na vida real Aquecimentos e sprints de nível cinco Esta estação 2024 Subordinar Campeonato Mundial de Motocross. Depois das corridas de qualificação de ontem MXGP Lidera a classificação Jorge Pradoenquanto em MX2 Ele ordena Kay DeWolf.

Transmissão em direto do GP MXGP MOTOCROSS PORTUGAL às 15h15 e 18h00

Abaixo está Programa com a era italiana. Começaremos com eu Aquecimento, últimos 15 minutos: MX2 às 11h25, MXGP às 11h45. então Corridas, todas as voltas 30’+2: Para MX2 começa às 14h15 e 17h10, para MXGP começa às 15h15 e 18h10.

para GB Português A TV ao vivo será transmitida em Eurosport 2 HD apenas para a Corrida 2 do MX2, enquanto a transmissão ao vivo estará disponível em mxgp-tv. comeurosport.it, discovery+ e finalmente OA Sport Texto direto ao vivo Apenas para corridas MXGP.

Calendário de motocross do GP de Portugal 2024 hoje

Domingo, 5 de maio – Águeda (Portugal)

11h25 Motocross, Grande Prêmio de Portugal: MX2, aquecimento – sem cobertura de TV/transmissão ao vivo

11h45 Motocross, Grande Prêmio de Portugal: MXGP, aquecimento – sem cobertura de TV/transmissão ao vivo

14h15 Motocross, Grande Prémio de Portugal: MX2, Corrida 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, Discovery+

15h15 Motocross, Grande Prémio de Portugal: MXGP, Corrida 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, Discovery+

17h10 Motocross, Grande Prémio de Portugal: MX2, Corrida 2 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, Discovery+

18h10 Motocross, Grande Prémio de Portugal: MXGP, Corrida 2 – mxgp-tv.com, eurosport.it, Discovery+

PORTUGAL GP 2024 MOTOCROSS HOJE: ONDE ASSISTIR NA TV E AO VIVO

Ele vive: No Eurosport 2 HD apenas para a Corrida 2 do MX2.

transmissão ao vivo: Em mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+.

Transmissão de texto ao vivo: No OA Sport, apenas para corridas MXGP.