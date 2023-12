Deveres de sinalização, gol de Arnautovic será anulado

A sétima corrida da temporada para Daniele DoveriAinda sem grande partida, o que por si só já é novidade. O árbitro romeno habituou-nos a arbitrar jogos muito mais difíceis, mesmo agora Génova-Inter Isso cria alguns problemas para ele. O seu desempenho até agora tem sido um pouco irregular, abaixo dos seus padrões (ver Monza-Torino), e também devido a alguns problemas físicos.

Gol de Dover-Gênova-Inter e Arnautovic: anulado

Na partida com Marassi, cometeu um erro contra o Inter. Protesto técnico e disciplinar rossoblù l Um empurrão do Basic no Strootman Pouco antes do gol de Arnautovic. Na verdade, um zagueiro nerazzurri Ele usa os braços e acima de tudo não os coloca no adversário, mas o empurra (Com a bola indo para o lugar dos jogadores): Portanto, o árbitro comete um erro, não há falta do Gênova e o gol teria sido concedido. Cancelar. Dovieri não apita com frequência: no total são vinte e oito faltas, treze contra o Génova e quinze contra o Inter.

Aviso Barilla

Porém, a corrida continua na pista, apesar do erro. Quatro advertências no total, duas para cada equipe. Personalidade e controle A Dufry certamente não tem nada a provar em termos de caráter por esse motivo Não fiquei convencido com o aviso de Barilla Quanto aos protestos: na verdade é o árbitro quem vai “procurar” o jogador, e não o contrário.