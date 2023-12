Hjulmand rumou a Portugal, mas ainda sonha com a Premier League

Morten Hjulmand vem conquistando o protagonismo nesta janela de transferências há algum tempo. Venceu em campo, com desarmes e bolas recuperadas, o que lhe permitiu arrastar a equipa do Lecce, com a braçadeira de capitão no braço, rumo ao primeiro safety da Série A da era Saverio Sticchi Damiani.

avanço – Quase um mês após o início dos treinos de verão, Hjulmand ainda está em campo de treinamento com o Lecce. Ele joga amistosos e treina regularmente e foi muito claro com Corvino e demais dirigentes: “Agradeço a vocês por me liberarem e sei que sou importante para vocês. Porém, se chegar uma oferta de determinado porte, para mim e para o clube, acho que é hora de levar isso em consideração.” A ambição do jogador de 24 anos é bem conhecida: mudar-se para um clube de topo, permitindo-lhe jogar como titular regular e talvez atingir o nível de maturidade que lhe falta para se tornar um jogador verdadeiramente de topo. A última proposta neste sentido vem dos portugueses do Sporting Lisboa.

Na Itália – A fila de pretendentes é longa. Do Borussia Dortmund ao inglês, durante o último torneio, alguns clubes enviaram os seus observadores à Via del Mare para acompanhar de perto o médio dinamarquês. Na Itália alguém se apresentou. Primeiro a Fiorentina, que já emprestou Arthur da Juventus, depois o Sassuolo e por último a Lazio. Mas, por diversas razões, uma mudança para a Série A hoje representa uma hipótese distante. Os Neroverdi estariam de facto dispostos a satisfazer o pedido do Lecce – que estima o valor de Hjulmand em cerca de 18 milhões – mas o jogador pretende ingressar num clube de maior prestígio. Por outro lado, a Lazio está jogando na Liga dos Campeões e o Morten adora, mas não parece preparado para atender às demandas do Salento. READ Fórmula 1 - Talento de Verstappen, Hamilton e Leclerc frustrados, aplausos para Alonso e Vettel: o que disse Austin GP

Desportivo, mas não só – Nas últimas horas, Helmand acabou na baliza do Sporting Lisboa. O apelo dos portugueses é muito semelhante ao do Fenerbahçe, que realizou um olheiro na semana passada, na esperança de trazer a turma de 1999 a Istambul para a contratação de João Pedro por mais de 10 milhões. Ao contrário dos turcos, o Sporting faturou quase 60 milhões de euros com a venda de Ugarte ao Paris Saint-Germain e goza de grande disponibilidade económica. De momento, o Lecce não recebeu uma oferta oficial, embora certamente não haja condições para que o negócio seja concretizado. Corvino tentará lançar um leilão com outros clubes interessados, mas também precisa fechá-lo rapidamente, para poder reinvestir o tesouro em um atacante. Quanto às preferências de Morten, elas estão… escritas em sua pele: sempre torcedor do Arsenal, tem o escudo dos Gunners tatuado no braço e sonha com a Inglaterra e a Premier League. Brighton, de De Zerbe, pediu informações, mas ainda não tomou nenhuma decisão.