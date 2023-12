Olympia Milano depois de Baskonia | milagre. Vamos para o Pavilhão, mas vamos esperar pelos heróis

Não há arrependimentos. Porque se não fossem alguns erros de Mark, talvez não tivesse havido milagres com Barcelona e Baskonia. Não há novas hierarquias de escrita. Os alas podem ter criado as condições para os heróis esperarem. Mas no final, a temporada do Milan terá de ser escrita por eles. Napier, Shields e Mirotic. Agora podemos esperar por eles com maior confiança.