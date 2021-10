Liga das Nações, Mancini: “Ganhar seria ótimo, mas não será fácil” | Notícia

“A Espanha nos colocou em mais problemas no Euro 2020. Eles são uma equipe forte e bons jogadores. Será um bom jogo.”

Dois dias antes das semifinais da quarta final de A liga das nações Contra a Espanha, treinador da Itália Roberto Mancini Selecione o alvo. “Seria ótimo ganhar a Liga das Nações logo após o Campeonato Europeu e me classificar mais cedo para a Copa do Mundo, mas não será fácil.Ele explicou ao site da UEFA. A Espanha foi a seleção que nos colocou no Euro 2020 mais difícil. Ele é forte e tem bons jogadores. Vai ser uma boa partida“, ele adicionou.

“Eles são bons no drible, enquanto não tivemos tempo de chegar ao seu nível, mas desta vez será diferente – continuou o técnico italiano -. Normalmente o San Siro está cheio quando a seleção nacional joga.” “Foi ótimo porque deixamos tantas pessoas felizes, jovens e velhos – continuou ele, descrevendo seu retorno à Itália após a vitória de Wembley -. Foi uma celebração para todos, provavelmente por causa do período em que estamos.” “Os adeptos estavam entusiasmados e jogávamos para entreter as pessoas – acrescentou -. As melhores coisas do Euro? Talvez a relação que se criou na equipa. O grupo trabalhou junto durante 50 dias e não é fácil. É difícil e dias cansativos, mas sem problemas. Não é fácil. Pegue a química e a paixão. “

Falando dos jovens talentos da selecção nacional, o antigo treinador do City e do Inter, referiu que “Donnarumma começou a jogar muito jovem e tem grandes qualidades”. “Ele está melhorando ano a ano e quer ser considerado o melhor goleiro do mundo – acrescentou -. Tivemos muita sorte em tê-lo no Euro 2020.” “Igreja? Acho que Federico pode crescer mais – continuou -. Ele está melhorando em vários aspectos. Ele tem boas habilidades atléticas e técnicas. Ele tem que crescer mentalmente e encontrar estabilidade.”

“Cada jogo é cheio de dificuldades. Quando jogamos contra times mais fracos, é difícil porque eles se defendem – acrescentou Mancini – só há uma maneira de vencer”. “Não se trata apenas de jogar bem. Claro, se pudermos vencer jogando bem e dando show, isso é ainda melhor – e selar -. Existem tantas maneiras de ganhar. A perspectiva sobre a Itália mudou, mas podemos não se esqueça que a Itália ganhou quatro taças. “Internacional. Somos campeões europeus e temos uma história importante. ”