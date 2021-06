Spinazzola, Rei da Itália. Adeus à Juventus e negócio sem brilho com o Inter agora é intocável para Mourinho e Roma | Mercado

Só faltou que 16.000 atletas olímpicos começassem a gritar como o melhor jogador! melhor jogador! melhor jogador! Para celebrar a maravilhosa corrida de Leonardo Spinazzola Inicialmente Na Itália No Campeonato Europeu, ele venceu a Turquia por 3-0. O melhor neste campo Não por uma questão de separação, apenas porque os outros azzurri também receberam aplausos estrondosos com seu desempenho altamente convincente, mas para o Pavilhão Roma foi o jogo de consagração de ontem, Ele não mudará seu futuro, que já foi decidido por Fredkins, apesar das muitas negociações e dos muitos antecedentes associados a ele no passado recente.

Assuntos internos e ocos, sombreados – De fato, nos últimos três anos, o mercado tem sido fundamental para as escolhas de Spinazzola, que ocorreram no final da temporada 2018/19. Ele trocou a Juventus pela Roma por 7,5 milhões, mais o cartão de Lorenzo Pellegrini no valor de 22 milhões. Foi um complemento útil para o balanço, mas não do ponto de vista desportivo, visto que os bianconeri ainda procuravam um herdeiro para Alex Sandro e, mesmo no verão passado, o ex-paratici tentou trazê-lo de volta. Em Torino, porém, sem acordo com os Giallorossi. Eu entendi que ela foi encontrada com o Inter na sessão de inverno de 2019, quando ela foi encontrada com Giallorossi Acordo de troca com Matteo Politano (Já em Roma com um lenço amarelo e vermelho no pescoço), apenas para chegar a uma reviravolta emocionante ligada aos problemas econômicos e às dificuldades das fórmulas de passagem dupla.

inacreditável – A temporada acabou Roma Não foi o mais positivo, mas para a turma externa de 1993 foi uma dedicatória. Contanto que seja bom, faz diferença A última mão foi exposta ao Ajax nos quartos-de-final da Liga Europa, depois custou a primeira mão contra o Manchester United e a subsequente eliminação do Gelorossi nas semifinais. José Mourinho, Aquele que ele apreciou e notou confirmou ao clube que para ele Spinazzola está entre os intocáveis ​​da atual equipe. Mercado suficiente, com o contrato vencendo em 30 de junho de 2024, deve ser uma das pedras angulares da Roma que nasceu.