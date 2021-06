Euro 2020, ao vivo Áustria-Macedônia aos 18: onde assistir na TV

Onde ver a Áustria e a Macedônia na TV e ao vivo

A partida terá lugar na Arena Nacional de Bucareste, a partir das 18 horas, e será transmitida pela Sky TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Canale 251. Ou pela Sky Go and Now TV. O jogo ao vivo também estará disponível em nosso site.

Viva a Áustria e a Macedônia

Áustria e Macedônia, formações possíveis

Áustria (4-2-3-1): remo; Lehner, Dragovic; Hinterger, Alaba; Grealish, Baumgartlinger; Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic; Kalidzic. ct: s. Disponível: Pervan, Bachmann, Ulmer, Bosch, Leinhart, Friedel, Ilsanker, Tremmel, Schaub, Schopf, Onisio, Lazaro, Schlager, Laimer, Gregorich

Macedônia (3-5-2): Dmitrievsky. Velkovsky, Musliu, Ristevsky; s. Ristovsky, Nikolov, Bardi, Adami, Alyosky; Pandev, Elmas. ct: Angelovsky. Disponível: Yankov, Siskovsky, Bitolay, Zaykov, Hasani, Kostdinov, Spirovsky, Chorlinov, M. Ristovsky, Trajkovsky, Trajkovsky, Stoyanovsky, Velikovsky, Radesky, Avramovsky.

Regra: Ekberg (todos)

homens de caligrafia: Culum e Hallberg

sala uma perna: Karasev (russo)

Onde: Dunkert

Avars: Kavanagh (Ing), Pages, Brisard (Fra)

