Eriksen, Condições após doença na Dinamarca e Finlândia: ele estava praticamente morto- Corriere.it

Praticamente ressuscitado dos mortos. Ele estava sofrendo de um ataque cardíaco. Eu não sei como nós a trouxemos de volta ao mundoTudo aconteceu tão rápido. Nós trouxemos de volta Após a cirurgia de desfibrilador (Aqui: assim foi resumido). Mas não sou cardiologista e você não deve me perguntar sobre certos detalhes. Só posso dizer que vi no tabuleiro do estádio a mesma imagem que vi na TV Saí imediatamente porque não havia tempo a perder. ” Em uma dramática entrevista coletiva, eles também compareceram il ct Kasper Hjulmand e Q do sindicato Peter Muller, o médico confirmou que Eriksen Ele sofreu um ataque cardíaco e agora está fora de perigo. “Ele está de bom humor E todos os testes até agora parecem bons ”, continuou o médico.

Mas o que aconteceu em campo ainda não é conhecido. “Christian ainda está no hospital e terá que fazer outros exames para esclarecer As causas deste acidente, que ainda não sabemos..

Eriksen conversa com seus amigos por vídeo

Eriksen – revelado pelo treinador – Converse com colegas por vídeo, Esta manhã. “Ele nos disse que não lembra de muita coisa. Perguntamos: como vai? Típico do cristão, que sempre se preocupa com os companheiros. Você o conhece como campeão, mas posso garantir que ele é maior como pessoa. Ele é um cara.” Para todos os seus companheiros era necessário vê-loMuitos deles ainda estavam em choque e não conseguiam tirar a imagem de seu inanimado no chão de suas mentes. Sábado à noite e esta manhã fomos recebidos no hotel Aconselhamento por quatro psicólogos. Montamos alguns grupos de ajuda e todos puderam expressar seus sentimentos. ”