Liga Europa: Milan vence Barcelona por 74-70

O Barcelona sofre derrota pela segunda vez nesta temporada, e o enorme Meli (fora lesionado na panturrilha) está na vanguarda da defesa, mas a décima vitória do Olimpia na Euroliga veio com dificuldade, no final do segundo tempo: finalizamos com +19 até fechar com +4, o que diz muitas coisas. Vencer em Milão é uma vitória muito valiosa para aumentar as esperanças de jogo. O jogo terminou 74-70 com Mele, como dissemos, que merece aplausos: hoje ele se tornou o terceiro rebote defensivo de todos os tempos, superando Felipe Reyes, graças a 6 rebotes sob sua prancha. Shields também foi excelente, marcando 23 pontos.

Defesa superior

–

A corrida começou em ritmo moderado no Fórum, um bom começo para os altos milaneses. Melli e Poitres são ouvidos sob o placar (Azul na defesa, ex-Maccabi no ataque). A equipe de Messina defende bem e concedeu apenas 12 pontos aos catalães no primeiro quarto. O aspecto mais positivo para a EA7 foram os seis jogadores que marcaram no primeiro quarto, que tiveram o seu papel na construção do intervalo de 11-0 que permitiu à equipa da casa chegar à primeira sirene aos 23-12. O Olimpia continua dominando o campo, lendo as jogadas de ataque do Barcelona e movimentando a bola na frente, movimentando-se bem nas transições. Aos 20 minutos, estava 47-28 para os lombardos que contavam com os habituais escudos e um grande Napier (muita defesa e 7 pontos também). O novato (no fórum) McGruder também teve um bom desempenho com 6 pontos e 5 rebotes.