Itália vence a Holanda e vai para as meias-finais – Corriere.it

Em Bolonha, a seleção de De Giorgi está de volta: no sábado encontrou o vencedor da França e do Japão

Não foi uma noite simples para a Itália, que começou bem pelos torcedores da Unipol Arena, mas sofre com a intensidade do ataque holandês, também graças a um momento de má recepção. Sob a reação de Giannelli e seus companheiros de equipe montaram o placar, apesar de uma séria tentativa de retorno da seleção liderada por Piazza (também treinador do Allianz Milan na Superlega). O terceiro grupo foi um único azul, a Holanda fechou com apenas 13 pontos. Ivan Zaitsev também entra na finalValioso para evitar a tentativa da Holanda de voltar: a Itália também venceu o Grupo D e voltou às semifinais da Liga das Nações, onde está ausente desde 2014. No sábado à noite, enfrentará França ou Japão por uma vaga na final .