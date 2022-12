Copa do Mundo: Portugal – Suíça 4-1 Transmissão ao vivo de Ronaldo no banco no Catar 2022

No campo Portugal – Suíça 4-1 diretamente Pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

Meta

Em 58 gols!! Portugal – Suíça 4-1 Os suíços abreviam com Akanji

Aos 55 minutos, um gol!! Portugal-Suíça 4-0 Mais um golo de Portugal com Guerrero

No gol do minuto 51!! Portugal-Suíça 3-0 O terceiro golo dos lusitanos, de novo, com Gonçalo Ramos, bis para ele esta noite

Aos 33 minutos gol!! Portugal-Suíça 2-0. O golo de Pepe, que todos esperam com um cabeceamento potente, desvia um cruzamento de Bruno Fernandes da bandeira de canto. Fernando Santos mereceu a dobradinha.

Aos 17′ gol!! Portugal-Suíça 1-0. Um gol de Gonçalo Ramos, que recebeu na área de João Félix e mandou por baixo de cruzamento descentralizado. Impecável (Suméria) tentando destruí-lo.

Grande surpresa no treinador de Portugal: a saída de Fernando Santos No banco Cristiano Ronaldo Nas últimas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Suíça. Gonçalo Ramos joga no seu lugar.

Véspera

Técnico da Suíça: Uma grande oportunidade para fazer história. Vimos a euforia em casa e gostaríamos de dar mais um jogo aos suíços: “Futebol. Todos os jogadores suíços estão disponíveis”. “Sou mimado pela escolha da escalação – e durmo sobre isso antes mesmo de decidir”, disse Yakin. No jogo com coragem e confiança. CR7 ?Ronaldo é uma fonte de força para o mundo inteiro, não apenas para futebol, estou feliz por jogar contra um jogador como esse”.