Cerimônia de premiação da FIA 2022 – Fórmula 1 em Bolonha na sexta-feira

Bolonha sediará um dos eventos de automobilismo mais esperados do ano. A tradicional cerimônia de premiação de todos os campeonatos da FIA acontecerá na sexta-feira, 9 de dezembro, a partir das 21h30., incluindo é claro F1. Assim, Max Verstappen receberá o prêmio devido ao campeão mundial pela segunda vez na carreira e a Red Bull também voltará aos palcos para ‘lucrar’ a Copa do Campeonato de Construtores.

Há um ano este concerto foi realizado em Paris Abandonado por Toto Wolff e Lewis Hamilton Após os eventos em Abu Dhabi, James Allison representou a Mercedes, mas a casa estrela não enviou os carros vencedores da Fórmula 1 e da Fórmula E em protesto. E nas elétricas, a Mercedes afirmou-se com Stoffel Vandoorne como o novo campeão do mundo depois de Nic DeVries. Dupla para a Toyota no WEC na classe Hypercar (os campeões mundiais são Brendon Hartley, Ryo Hirakawa e Sebastien Buemi) e no Campeonato Mundial de Rally com Callie Rovanpera. A Ferrari defendeu o título do GTV Endurance com Alessandro Pier Guidi e James Calado.

FIA Prize Giving 2022 é organizado porAutomóvel Clube Italiano Apoiado por parceiros institucionais nas regiões de Emilia-Romagna e Motor Valley, em colaboração com BeIT, Maeci e a Agência Italiana de Comércio. O evento também contará com o apoio dos parceiros oficiais Rolex, Hankook, Brembo, Marelli, OMP e Bell e será possível acompanhá-lo em transmissões ao vivo nas redes sociais da Federação como Facebook, Youtube e TikTok.

Presidente da Federação Internacional do Automóvel Mohammed bin Sulayem Assim, apresentou o evento de fim de ano agendado para esta sexta-feira: “Estou muito feliz que o FIA Awards 2022, meu primeiro como presidente da FIA, acontecerá em Bolonha, na maravilhosa região do automobilismo, Motor Valley. Agradecemos ao Automóvel Clube Italiano (ACI), região da Emilia-Romagna e à Agência Italiana de Comércio por nos receber e aos nossos parceiros Rolex, Hankook e Brembo Marelli, OMP e Bell por seu total apoio. Estou ansioso para comemorar os campeões de 2022 e compartilhar este grande evento com todos os fãs de automobilismo nos canais da FIA.”