Sporting não desiste de Cristiano Ronaldo, mas a tensão é alta: ameaças de saída

O futuro de Cristiano Ronaldo permanece um mistério. Nápoles e Sporting Lisboa estão entre os potenciais destinos do jogador. Mas a tensão irrompeu no clube português, com ameaças de desistência se o campeão fosse comprado.

Cristiano Ronaldo para mim Nápoles Mas com o olho também Sporting Lisboa. Poucos dias antes do fim do mercado de transferências, as negociações sobre a possível transferência do português para o Club De Laurentiis afastaram a maioria dos torcedores do Napoli. A perspectiva de Osimhen ser incluído nas negociações, as palavras de Spalletti e os supostos diálogos de Mendes com a empresa são indicações de que talvez algo já esteja fervendo na panela. O jogador está no Manchester United e Ten Hag nos primeiros dias não o levou em conta nos onze primeiros e depois de recusar o início do declínio fica claro que algo está quebrado.

Cristiano Ronaldo quer a Liga dos Campeões, o que lhe garante jogar no Nápoles e no Sporting de Lisboa e não nos Red Devils. A razão pela qual o poderoso agente do campeão portuguêsEle está desesperadamente procurando uma casa só para agradá-lo. O Sporting representa uma possibilidade romântica, sugestiva, como se quisesse terminar os últimos anos da sua carreira no clube que o lançou muito jovem no futebol profissional. Mas há um problema: Robin Amorimo técnico da equipe verde e branca, pressiona o clube a evitar a contratação do jogador, o que traz consequências terríveis para a propriedade.

Ten Hag e Cristiano Ronaldo durante o jogo da Premier League entre Southampton e Manchester United.

De acordo com a Sky Sports e o The Times britânicos, o treinador português manifestou sérias dúvidas sobre estas negociações que, segundo ele, seriam prejudiciais para a equipa. Cristiano Ronaldo, segundo Amorim, Pode estragar toda a estrutura do time e o vestiário. O Sporting deu o banco a Amorim em 2020. O treinador liderou a equipa ao longo do campeonato na época passada. Assim, a tensão no Sporting está a aumentar de forma tão dramática que o treinador a teria atingido A empresa ameaça demitir-se No caso do gol de Cristiano Ronaldo.

Neste ponto, nenhuma distorção pode ser descartada. Mendes está trabalhando para entender quanto espaço há para levar seu cliente ao Sporting ou ao Nápoles, desde que o Manchester United pelo menos garanta todos os pagamentos dos clientes. O salário de um jogador que esses dois clubes dificilmente podem suportar. Serão horas e tensões intermináveis ​​para entender como Cristiano Ronaldo decidirá encerrar os últimos anos de sua carreira: ficar no Manchester United não pode ser descartado. Também poderia ser seu objetivo ganhar um título como a Liga Europa faltando em suas mãos.