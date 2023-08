Depoimentos de Aquilani, Canistrelli e Tramoni

Da sala de imprensa de Frosinone, o técnico dos Nerazzurri, Alberto Aquilani, com a ajuda dos jogadores Cannistrelli e Tramoni, falou após a derrota e eliminação da Copa da Itália. Suas declarações abaixo

Aquilani: “Acho que os meninos fizeram um bom jogo, mesmo que a derrota viesse. Isso deve nos dar consciência do nosso potencial porque estamos jogando contra adversários da Série A, e isso pode nos levar a confiança para fazer a estreia no campeonato. I não vi diferença na classificação e isso me deixou muito feliz, na minha opinião é o mais importante que resultou do jogo do Frosinone. A pressão alta que tivemos fez parte do jogo e valeu a pena porque jogamos mais facilmente na segunda parte. Não gostamos de começar logo com menos um jogo que adiamos e não sabemos quando, não é algo que possamos infelizmente controlar. Os inícios de Miguel Veloso têm sido positivos, todos sabemos ele e é um jogador que nos traz atractividade, qualidade e experiência.”

CanstrelliEstivemos bem, principalmente na defesa, embora tenhamos tido algumas dificuldades na primeira parte obviamente ligadas aos mecânicos que ainda precisam de se qualificar.Temos de ter confiança porque estamos a jogar bem.Temos todos as mesmas ideias que o Aquilani nos incute. Sentimos muito, estamos perdendo, mas vamos focar no campeonato, ansiosos para conseguir a primeira vitória o mais rápido possível. Nossa ideia é jogar sempre, mas temos que entender como os concorrentes vão nos pressionar vez após vez”.

Matteo pôr do sol: “Fizemos um bom jogo, poderíamos até ter marcado, mas não conseguimos. Ainda temos que melhorar alguma coisa, talvez a última etapa e uma pequena semente, mas o caminho é o caminho certo. Jogamos muito melhor em no segundo tempo do que no primeiro Há duas semanas Desde o início do torneio, podemos dizer que estamos tentando colocar em prática todos os ditames táticos do Aquilani.

