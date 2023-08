Salários da Liga Profissional Saudita de Ronaldo para Tatarusano

malha fina. Com margem de manobra para diferenças salariais, que também são importantes na compra de vários jogadores vindos da Europa, mas com critérios específicos, baseados na qualidade, o critério primário, seguido de popularidade, palmas, influência mediática, idade, etc.

cinco equipes – Um novo mundo começa com Cristiano Ronaldo Na atual corrida ao ouro do futebol europeu, a SPL identificou 5 grandes categorias de jogadores, cinco categorias que são então representadas por salários apropriados. Eles variam de Cristiano Ronaldo a Ciprian Tatarusanu. O português foi o primeiro a chegar para liderar o caminho, e o romeno está em processo de acordo com uma equipe pequena. Como no caso da rede de jogadores, existe uma primeira categoria, uma formada por quatro grandes clubes, dois de Riad, dois de Jeddah, o Fundo Público de Investimentos (Pif) adquiriu 75%: Al-Nasr, Al-Hilal e Al-Ahly. Al-Ittihad e Al-Ahly. E na retaguarda, estão os jovens (que sofrem com Ever Banega há 3 anos) e o acordo, que assumiu o comando de Steven Gerrard e Jordan Henderson. Depois, as pequenas realidades locais recém-promovidas ou muito populares: como Abha em Tatarusano.

cr200 – Aqui é o Cristiano Ronaldo. Os $ 200 milhões que Victory parece ter garantido a ele por ano são pouco por aqui. Ontem, Cristiano Ronaldo levou o Al-Nassr à final dos Campeões Árabes, mas foi o mundial que saiu de campo que fez Cristiano merecer esse salário.

creme cintilante – A segunda interface atualmente fala francês e é de propriedade de um proprietário. O exército europeu foi enviado ao ataque com a graça inesperada de Karim Benzema. A Bola de Ouro no cargo, vencendo a La Liga e a Liga dos Campeões há um ano, é crucial para o Real Madrid. Um salário de 100 milhões foi preparado para Karim. READ México e Estados Unidos de Lozano voam para o Catar 2022: Costa Rica nos play-offs

“inglês” e “italiano” – Há muita virtude no meio da banda, sendo a terceira a maior. O jogador mais premiado é Riyad Mahrez: a influência do argelino no mundo árabe é enorme e ele acaba de conquistar a tríplice coroa com o City. Mahrez tem um salário de mais de 50 milhões de euros, e alguns de seus ex-adversários estão no Liverpool, entre 42 e 40: Fabinho, Henderson e Mané. Esta categoria inclui Kante, que é muito procurado como agente livre em toda a Europa desde a liderança da Copa do Mundo e conquistou a Liga dos Campeões, e quatro ex-“italianos”, Koulibaly, Milinkovic-Savic, Brozovic e Kessie, que se mudaram do Barcelona para Al. Al-Ahly é oficial desde ontem. O presidente chegou à Catalunha de graça vindo de Milão. Xavi o teria mantido de bom grado, mas o motivo do estado levou à sua venda por 12,5 milhões: o Barcelona precisa urgentemente de dinheiro. Casey se junta a Mahrez, Firmino e Mendy no recém-promovido gigante de Jeddah e em campo amanhã na abertura da cortina.

os outros – Um degrau abaixo, com salários entre 10 e 20 milhões, há jogadores que já estão há algum tempo, como o já citado Banega, ou jogadores considerados em declínio como Firmino, que leva perto de 20 milhões. Aqui também entram jovens como os portugueses Ruben Neves e Jota, ou o francês Saint-Maximin. Os guarda-redes, claro, são fundamentais, por isso o quinto plantel aqui é o ex-jogador do Milan, Tatarusano, ou Alex Cordaz, que se juntou à vitória de Cristiano Ronaldo do Inter.