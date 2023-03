Cristiano Ronaldo dá o pênalti para Talisca, um vídeo é exibido: os adversários sugerem a ele

Cristiano Ronaldo, além de marcar um gol de falta na partida Al-Nassr-Abha, fez um gesto gentil para Talisca.

Cristiano Ronaldo Ele subiu ao palco no último jogo comVitória. Frente a Abha, o português de 38 anos mostrou-se decisivo e não só por um golo de livre que permitiu à sua equipa empatar em golos, dando lugar a um regresso que foi coroado com vitória. Os ex-jogadores de Real Madrid, Juventus e Manchester United fizeram um belo gesto de grande generosidade na final, “mimados” por uma situação muito especial.

As coisas não correram bem para o Al-Nassr, pois não havia nada de positivo em casa. Em vez disso, este é o loop do ponto de virada diretamente do chute livre. A 10 minutos do fim, a formação de Giallobl conseguiu aproveitar um livre marcado ao centro, mas bem fora do alvo. Cristiano Ronaldo tomou conta da brincadeira, e com um chute venenoso agarrou o Coringa.

A bola passou por entre as camisas da barreira e surpreendeu o goleiro, que quase não conseguiu intervir. Imediatamente após o alvo CR7 ele comemorou com raivaVárias vezes ele levanta os braços para o céu para buscar maior provocação do público, segundo ele até então havia falado pouco.

O empate deu nova vida ao Al Nasr, que teve a oportunidade aos 86 minutos de virar o placar. Pênalti para a equipe de Rudi Garcia, após Cristiano Ronaldo pegar a bola pronta para bater como um “canibal” na área. Mas logo depois houve um belo gesto, quando o centroavante passou a bola para Talisca, marcando o pênalti. O brasileiro não falhou e depois comemorou agradecendo aos portugueses.

Belas palavras para ele após a partida:Cristiano Ronaldo é um jogador excepcional e altamente respeitado. Mostre-me respeito quando ele me castiga. nós somos família “. Mas por que Ronaldo errou o pênalti para Talisca? Em um vídeo, pode-se ver que eles são os mesmos jogadores Adversários sugerem que o homem-bomba deixe a tentativa para o brasileiro. Aliás, quando esta opção se concretiza, vemos CR7 a trocar jogadores com um convidado. Por outro lado, Talisca concorre ao prémio de melhor marcador e à Bota de Ouro.