Ternana Pari 1-0: Resultado final e destaques

A 30ª rodada da Série B termina com Ternana-Bari, obrigado por assistir ao vivo, até as próximas datas! 18:22

Estaremos de volta aos gramados em duas semanas: após a pausa, Ternana irá a Ferrara enfrentar o SPAL. Por outro lado, Bari tentará se manter firme contra o Benevento. Nomeação 1 de abril. 18h21

Em Terni, a partida foi decidida por Partebello, que marcou seu quinto gol aos 19 minutos com a camisa vermelha e verde. Na primeira parte, Ternana criou muitas oportunidades com Barry pouco reativo e pouco perigoso. Em vez disso, é diferente no segundo tempo, com Mignani tentando virar o placar ao introduzir cinco jogadores de ataque. No entanto, os rubro-negros tiveram que lidar com uma combinação perfeita da defesa adversária: Diachetti, Sorensen e Mantovani resistiram bem às perigosas ações de Shdira e seus companheiros. Faveli e Donnarumma voltaram de lesões na final. 18h21

Uma vitória muito importante para o Ternana, que voltou a vencer após 7 partidas rápidas. Desde que Cristiano Lucarelli voltou ao banco rubro-verde, foram os três primeiros pontos que conquistou. Pontos decisivos também na classificação: Com a vitória de hoje, a Úmbria subiu na classificação, ultrapassando Ascoli e Modena, chegando assim ao Como com 39 pontos. Por outro lado, Bari voltou a marcar gols aos 465 minutos: seu último gol contra os rubro-negros foi Lapadula no jogo Bari-Cagliari em 18 de fevereiro. A equipe de Minani parou após 7 resultados positivos consecutivos. 18h21

90′ + 5′ O apito final! TERNANA-BARI 1 a 0! A vitória ocorreu com um gol do Partibelo aos 19 minutos. 18h13

90′ + 4′ Alfredo Donnarumma no chão que ganha uma importante cobrança de falta. 18h11

90′ + 2′ Jogadores do Bari protestam contra atrito na área de Sorensen-Chedera. O árbitro permite que o jogo continue. 18h09

90′ Cinco minutos de prorrogação no Stadio Libero Liberati em Terni. 18h08

89′ Ternana volta a atacar com Donnarumma e Favilli, úteis para manter a defesa do Bari ocupada nesta final. 18h06

86′ Uma pitada de faíscas entre De Takeo e Antinochi: os dois esclarecidos em um abraço. 18:03

85′ Mais um cruzamento da esquerda de Morachioli: Iannarilli bloqueia na frente de Cheddira. 18:02

83′ proibir! Barry fica perigoso, como o atacante que tentou pé esquerdo fecha, Iannarilli percebe tudo. 18h

82′ Substituto Antonio Palumbo Andrea Favilli17:58

82′ Suplente Anthony Partibello Alfredo Donnarumma17:57

79′ Cartão amarelo, Anthony Inarelli17:57

79′ Antinucci cabeceou após cruzamento de Bellomo. O camisa 7 interceptou uma bola que teria sido interessante para Cheddira e Esposito, na pista. Jogue fora da área a favor de Ternana.17:56

77′ Barry está todo no ataque, mas tem que lidar com uma parede vermelho-verde muito precisa no início. 17:54

76′ Suplente Rafael Pocino Sebastiano Esposito17:52

75′ Outro erro de Bari: cruzamento de Benedetti acertando nas costas. 17:53 READ Treino Livre 3 cancelado devido ao mau tempo

74′ Suplente Cesar Alejandro Valete dos Santos Fabrizio Bagera5,50 m

74′ Substituto Francesco d’Acisi Casata Bruno Martella5,50 m

72′ Pucino deixa a cruz para seus companheiros, e é fechada por Ternana. Morachioli tentou novamente e Diakité o rejeitou. Barry ainda está na área oposta. 5,50 m

70′ Moraccioli cruzou da esquerda, Iannarelli não surpreendeu e todos esperavam. 17h48

69′ As duas equipes desaceleraram momentaneamente, também devido a várias faltas que encurtaram a partida. 17h47

66′ Bari é mais ofensivo nesta final com a chegada da Bienal: Mignani tenta reabrir o jogo com Cheddira e Antenucci apoiados por Bellomo na direita e Muraccioli na esquerda. 17:43

64′ Suplente Mattia Mayata Ahmed Benali17h40

63′ Cruzamento de Bellomo da bandeira: a defesa do Ternana foi libertada pela antecipação dos jogadores do Bari. 17h40

61′ Palumbo erra a solução com o pé esquerdo: Ternana perde uma oportunidade, com vantagem numérica na área adversária. 17h39

59′ Substituto Rubén Alejandro Bota Montero Gregorio Moraccioli17h34

58′ Alt Aurelien Scheidler Nicola Bellomo17:37

58′ Suplentes Alessandro Malamo e Mirko Antinucci17h36

58′ Suplente Mamadou Coulibaly David Agazi17h34

57′ Ainda tocando! Insiste em Valetti trabalhar com o pé direito e com Caprile, que se recusa. Partibelo corre para a bola, mas ainda é o goleiro do Bari quem vence. 17:37

55′ Grande início de Falletti que, com uma bola e uma corrente, chega ao meio-campo e depois abre para Bartebello e traz de volta: Corrado cruza rasteiro para o trenó, mas Pucino fecha. 17:33

53′ Barry tenta sem sucesso deixar Scheidler manhoso e assumir o controle e encontra fora da rede após belo chute de Pucino. 17:31

52′ Interessante cobrança de falta de Palumbo que tenta Partibello pela direita: apito para posição de impedimento. 17h30

51′ Segundo cartão amarelo de Barry: Vicari punido pelos protestos. 17:28

50′ Cruzamento com o pé esquerdo de Richie, longo demais para os companheiros. Começamos novamente de Iannarilli. 17:27

48′ Posse Barry tenta avançar várias vezes com os meio-campistas. No momento, não há nenhum trabalho sério dos rubro-negros. 17h26

45′ Começa a segunda metade do Teranana Bari! A primeira bola é para vermelho e branco.17:23

Não há mudanças em nenhuma das escalações. As equipes em campo estão prontas para o segundo tempo. 17:23

Ternana que quer aproveitar o apoio da casa para poder voltar a vencer e que com estes três pontos chegará ao Como à altura dos 39. Bari que, também devido a muitos jogadores lesionados e desqualificados, terá de lidar com muitos indisponíveis. No entanto, Mignani poderia jogar a carta do primeiro: Mirco Antenucci em plena forma, 40 jogos e 19 gols com as camisas vermelha e verde. 17:24

A primeira parte foi decidida com um golo do Partibelo, com o ataque rubro-negro a ser definitivamente mais perigoso que os visitantes. Muitas chances criadas por Palumbo, Corrado e dupla de ataque Falletti-Partipilo. A primeira parte também é excelente por Coulibaly, que, com o seu véu decisivo, distrai a defesa rubro-negra na hora de fazer o golo. Barry se acalmou um pouco, principalmente no ataque: alguma ação emocionante, mas não decisiva do lado de Minani. 17h16 READ Odermatt, 6 De Aliprandini domina. Às 12h00 segunda bateria - OA Sport

45′ + 3′ Fim do intervalo: Ternana-Bari 1 a 0. Os donos da casa abriram o placar com um gol de Partebelo.17:06

45′ + 2′ Sorensen coloca seu físico para antecipar Botha na área. O árbitro também considera um erro do jogador Barry. 17:05

45′ Três minutos de recuperação oficializados. 17:02

44′ Cruzamento perigoso da esquerda, excelente momento para Caprile, que se antecipa ao cabeceamento de Partebello. 17:03

40′ O jogo foi interrompido devido a um chute feito por Zuzek. 16h57

39′ Cassata ajusta a posição vertical de Partipilo: não é uma má ideia, mas a bola é longa demais para o atacante. 16h56

36′ Novamente Partebello, desta vez de cabeça após cruzamento de Valetti: mas não acertou o alvo e a bola subiu alto. 16h55

35′ O árbitro tira o primeiro cartão do dia: interferência de Maita em Di Tacchio é considerada falta. 16h53

34′ Ricci tenta de longe, mas bate nas costas de Botha: aplausos para Cassata, que para o 31º rubro-negro. 16h52

32′ Cruzamento perigoso de Casata na área: defesa de Bari recusa. 16h50

30′ Valetti caiu após um desafio tardio de Ritchie. 16h48

24′ O destro Cheddira tenta revidar após gol de Ternana: a bola sai ao lado. 16h42

20′ Pílula estatística: Bari sofre novamente aos 465 minutos: O último jogador a marcar contra os vermelhos e brancos foi Lapadula contra o Bari Cagliari em 18 de fevereiro. 16h39

19′ Meta! Ternana – Bari 1-0! O quinto gol da temporada de Anthony Partibello nasceu de um trabalho brilhante de Ternana com uma participação final e decisiva de Coulibaly: o camisa 21 sozinho contra o Capril não é um erro. Veja o perfil do jogador Anthony Partibello18:07

19′ Antonio Palumbo ajudou. O nº 5 continua enfático como máquina de assistência: oito bolas são fornecidas aos companheiros. E assim chegou ao melhor adjunto da segunda divisão, o Tremolada. 16h40

18′ Shdira pequena! Bari XI tenta escapar após cruzamento de Poscino, escapando da defesa do Ternana. Ele quase não consegue desviar do vencedor. 16h35

15′ Bari recomeça com Botta em busca de vaga para Ricci: Cheddira empata, mas o meticuloso Sorensen evita ações perigosas. 16h33

12′ Que desfile do Jabari! Dois desarmes do goleiro do Bari, que primeiro negou um chute de fora da área de Partibelo e depois também disse não a Koulibaly. Em seguida, o antigo local de infiltração de Salernitana foi relatado. 16h30 READ La Liga: Benzema - Griezmann, Francês Madrid Derby - Esporte

10′ Cassata tenta o passe longo para Partipilo, a defesa rubro-negra é boa e antecipa as jogadas do atacante. 16h28

9′ Di Takeo vence o duelo com Botha, que chega ao fundo do campo sem conseguir cruzar. 16h27

6′ A defesa de Ternana fecha bem em várias inserções de Scheidler e Cheddira. 16h24

4′ De escanteio perto de Palumbo, Cassata tenta o primeiro gol de pé direito, mas bate forte. A bola está no fundo. 16h22

2′ Intervenção tardia de Cassata contra Richie: a partida foi interrompida. 16h19

1′ Iniciando! Ternana Barry começa. A partida será arbitrada por Marco Di Bello, de Brindisi. A primeira bola é manuseada pelos donos da casa. 16h18

Não faltam ausências em Bari: Mazzotta, Gallano, Folorencio e Seter estão indisponíveis devido a lesões. Di Cesari e Mailo devem ser adicionados a eles.Zosek vai começar na defesa no lugar do zagueiro italiano. Mignani aposta tudo em Scheidler e Cheddira com Botha atrás deles. O ex-suplente está ausente do campo: Antinucci fica no banco. 16h05

Lucarelli traz Favilli e Donnarumma de volta, mesmo que o atacante do Torre Annunziata ainda não tenha chegado a 100%, conforme anunciado em coletiva de imprensa, e ambos começarão no banco. Ainda há espaço para o ataque de Bartebello e Valetti. O treinador não mudou quase nada face aos últimos onze, sendo que os três na defesa são Diakite, Sorensen, Mantovani e o habitual Palumbo no trocarte. Os únicos ainda não disponíveis são Defendi e Ghiringhelli.16h02

Formação oficial Barry (4-3-1-2): Caprile – Pocino, Zozek, Vicari, Ricci – Malamo, Maita (centro), Benedetti – Bota – Schedler, Chedira. Treinador Mignani.15h54

Linha oficial TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli – Diakité, Sorensen, Mantovani – Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado – Palumbo (c) – Falletti, Partipilo. Técnico: Lucarelli.16h14

Depois de um empate em casa com o Frosinone, o Bari tenta voltar às vitórias. Apenas resultados úteis consecutivos nas últimas sete partidas e com as vitórias de Genoa, Pisa e Soudtirol para os alvinegros, o jogo da tarde de domingo ganhou ainda mais importância para a disputa pelo segundo lugar. 15h48

No Libero Liberati, os donos da casa terão que tentar se recuperar após a recente derrota para o Genoa e vão em busca de três importantíssimos pontos não conquistados desde 28 de janeiro. A partir daí, apenas quatro pontos em 7 jogos, incluindo três derrotas. A 30ª jornada, que pode ser muito interessante do ponto de vista da classificação: nocautes de Ascoli, Cittadella e Modena podem levar a equipe de Lucarelli ao 11º lugar. 15h48

Boa noite e bem-vindos à transmissão ao vivo da partida Ternana x Bari, que encerra a 30ª rodada da segunda divisão.15h47