Skate, Goggia vence a descida do Lago Louise com buracos irreais

A primeira rampa desta temporada, a primeira obra-prima de Sofia Jogia! Em Lake Louise, o Blues triunfou com brechas no estilo da superestrela Lindsey Vonn e conquistou sua quinta vitória consecutiva nos últimos cinco jogos, a primeira após quebrar o joelho direito em 31 de janeiro. enorme.

Descendo com o bib # 5, Goggia poliu uma descida perfeita, acumulando centavos preciosos ao longo de toda a pista com uma velocidade máxima de 138,4 km / h, até a linha de chegada onde o cronômetro parou em 1’46 “95, 1” 47 a menos que A americana Brize Johnson e menos 1 54 que a austríaca Miriam Buechner. A campeã mundial, Corinne Sutter, estava mais de dois segundos atrás.

Sophia falando

“Tive algumas ideias sobre esta noite e a última coisa que esperava era ganhar com tamanha vantagem – diz Azul -. Hoje pelo menos 10 meninas podem ganhar, e fazer isso com tamanho gap é muito legal. Estou muito feliz, Eu apenas tentei patinar forte e seguir as linhas que eu estava pensando. Claro que você ainda pode melhorar, mas é um bom começo. Eu senti que estava carregando muita velocidade, em um ponto eu tive que frear antes de dobrar e acelerar , Ganhei tanta velocidade que mal conseguia acompanhar os esquis. Tenho muito a agradecer ao esquiador que me trouxe uns patins muito rápidos. ”