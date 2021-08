Transferência entre o mercado e Roma, realizaram o ataque

Andrea Belotti, junto com Inter e Roma, pode eventualmente ficar em Turim. Há acordo sobre números de contrato e nenhum acordo sobre cláusula de rescisão

Andrea Belotti Comparado com todos os grandes nomes da liga Mas no final ele pode continuar sua aventura com uma camiseta Turin. Atacante italiano, seguido de perto acima de tudo Roma, As negociações para renovação estão em andamento com o Grenade Club. Contrato com vencimento em 30 de junho paga Urbano Cairo Para fazer de tudo para reforçar o ex-homem-bomba de Palermo.

Sobre a mesa, o presidente de Torino colocou um rico salário de € 3,3 milhões líquidos por temporada. Uma sugestão – conforme relatado pela Sky Sport – de que Belotti a teria aceitado. Para fumaça branca, agora, um acordo sobre a cláusula de liberação é necessário: o invasor não quer falar muito alto sobre 20/25 milhões de euros; Cairo, por outro lado, está pressionando pelo menos 40 milhões. Vá trabalhar para conseguir um acordo, que pode levar a assinaturas.

Belotti, nos últimos dias, não foi apenas associada a Roma, Quem então decidiu apostar forte nele Ibrahim, para o que vem a seguir Dzeko, Mas também para mim.nter Depois de Lukaku. No entanto, a equipa que levou a sério “Gallo” foi o Zenit, um alvo mas indesejável para o italiano, que enviou a oferta ao despachante.