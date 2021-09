Donnarumma, desculpe Juventus, Pogba e FIFA. Raiola fala novamente: ‘Nós não somos o mal do futebol’

Mino Raiola Fale de novo. Ele o fez, em uma entrevista à Rai Sport, e abordou vários tópicos, incluindo a saída de Donnarumma de Milão no verão passado: “Lamentei pela forma como Donnarumma foi tratado. Ele não traiu o Milan: ele poderia ter partido por quatro anos. Desde ele disse Agente: “Ele não foi embora. E agora ele escolheu sua vida. ”O futuro de Pogba também está em primeiro plano:“ Acho que a Juventus ainda sente muita pena de não enfrentá-lo, mas não apenas a Juventus … ”Aqui estão todas as declarações completas de Raiola:

Su Donnarumma – “Lamento a forma como Donnarumma foi tratado. Ele escolheu a vida, não houve traição. Podia ter saído há 4 anos e não o fez. Se fosse próximo da Juve? Acho que a Juventus ainda sente muita pena de não ter levado ele. E não apenas Juve. Não Há uma luta entre Gigio e Navas no Paris Saint-Germain, Gigio vai jogar. “

Então Pogba – “O contrato de Pogba expira no próximo ano. Falaremos com Manchester e veremos, Torino certamente permaneceu em seu coração e ele se preocupa muito com essas coisas. A possibilidade de ele retornar à Juventus existe, mas também depende da Juventus.”

Sobre FIFA e Agentes – “A FIFA pensa que é dona do futebol e quer que a Copa do Mundo seja realizada a cada dois anos. Mas a FIFA não tem jogadores. É apenas um órgão polêmico e deve ser completamente mudado. Agentes? Eles não são. O mal de futebol .. como alguns dizem .. se você comprar Rolls. Reus não foi, o problema não é o motorista .. Se os donos do clube não sabem dirigir os clubes, então o problema não somos nós, agentes. mesmo aqui estou pronto para sentar ao redor de uma mesa e discutir. ”