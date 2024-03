Itália derrotou Portugal na segunda partida do grupo

A primeira derrota chega para a Itália no Campeonato Europeu Sub-18 de 2023, disputado em Konya, na Turquia. Os Blues que ele treina Giovanni Lucchesi Eles foram derrotados por 59-75 PortugalIsto confirma as coisas boas que já apareceram durante a partida, que ontem venceu por 15 pontos (66-51) contra a Bélgica. Heróis absolutos Inês Neto e Clara Silva: 22 pontos para um, 25 e 11 rebotes para o segundo. Na casa tricolor 12 de Ginevra Cedolini.

O primeiro quarto, pelo menos inicialmente, viu a linha ofensiva de ambas as equipes cair por alguns minutos. Depois os ataques começam a mudar, com a Itália a ter muitos campeões e Portugal a contar fortemente com Neto. Depois de 17 a 19 no primeiro quarto e 22 a 22 no segundo, depois novamente de 26 a 28 aos 15 minutos, um ataque de quatro pontos começou para Neto abrir vantagem: lances livres dele e de Silva, depois um hat-trick para Galo. e Duarte de Souza E. Os italianos caíram para -20 no intervalo (27-47).

Os portugueses, com Pinheiro do arco, chegaram aos +25 no terceiro período, aproveitando uma Itália que parecia desorientada no ataque. Porém, há uma reação de 37-60 que se concretiza em parte do 8-2 assinado por Cedolini, Fantini e Aguilari (45-62 a 10 minutos do final da partida), e de fato há uma pequena chance de uma recuperação de 53 a 65. O assunto não foi explorado, Gallo e Silva então colocaram a situação sob controle. Termina 59-75. Amanhã, às 15h30, jogaremos contra a Bélgica pelo segundo lugar do grupo. Porém, nas oitavas de final haverá uma partida entre Hungria e Turquia.

Itália-Portugal 59-75

Itália: Giacchetti, Lucantoni* 5, Aguillari 11, Capilotto 2, Lucignoli* 7, Bernardi* 5, Tempia* 7, Sammartino 2, Cedolini 12, Fantini 6, Piatti* 2. Todos Lucchesi

Portugal: Diallo* 12, Nazario 3, Dias*, Freire da Silva, Neto* 22, Pereira, Duarte de Souza 6, Andorinho, Chiquimba 1, Ferreira, Silva* 25, Pinheiro* 6. Técnico Pinto.

Imagem: fiba.basketball