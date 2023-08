Ascoli busca a redenção no covil de Modena enquanto Forte viaja em direção à Sampdoria. possíveis formações

Os Bianconeri ouviram Braglia para esquecer Cosenza. A equipe, hoje à noite contra o Modena, às 20h30, está convidada a fazer um grande jogo e desfazer o que aconteceu em Marola. O torneio está apenas começando e há muito tempo para compensar, já que é apenas o segundo dia do torneio e o novo caminho da Juventus está apenas começando.

convidamos

O técnico William Vialli trouxe 22 jogadores em sua viagem à Emília e, conforme anunciado nos últimos dias, também foram convocados o atacante Federico Dionisi e o meio-campista Mirco Eramo, devido às ausências concomitantes de Francesco Forte e Marcel Bucchel desclassificados pelo primeiro juiz esportivo por três dias o segundo para um. E por falar em Forte, há um interesse real da Sampdoria no jogador da Juventus. Se as negociações continuarem, o lugar livre na ofensiva de Ascoli poderá ser ocupado pelo macedônio Ilya Nestorovsky.

concentração

Porém, enquanto isso, fora do mercado de transferências, a equipe deve encontrar o máximo de determinação e entrar em campo com vontade de fazer bem. Na véspera da partida, Vialli falou claramente: quer jogadores focados. Quem entra em campo deve se livrar dos medos e ansiedades, pois o Modena é um time forte, mas ainda está ao alcance do alvinegro. Os Bianconeri, que venceram o Braglia na temporada passada, com gol de Pedro Mendes. O avançado português estará no centro do ataque de Becchio esta noite no lugar do inelegível Forte. E quem sabe seja a revelação do atacante para este Ascoli? Ao lado dos portugueses estará Pablo Rodriguez, o espanhol de 22 anos emprestado pelo Lecce, jogador com qualidades técnicas indiscutíveis que deverá colocar ao serviço da sua nova equipa. Ao todo, são quatro ausências que Vialli terá de compensar.

Além dos defensores, a ausência de Büchel no meio-campo fará com que o jovem Erdis Karaga seja emprestado à Atalanta, jogador com características diferentes do treinador da Juventus, mas que tem tudo para se sair bem. Na linha defensiva esquerda, Samuel Giovanni parece ser o sucessor mais confiável de Nicola Valasco, porque Kevin Haveri foi anteriormente acusado de algumas doenças físicas na semana passada, apesar de ter sido convocado para o Cosenza. Como explicou o técnico Vialli na entrevista pré-jogo, Giovanni poderá ser nomeado lateral, visto que já jogou pela seleção nacional e com a camisa preta e branca na temporada passada. Ainda de fora está Giuseppe Bellucci que trouxe consigo a exclusão que foi curada na temporada passada: estará novamente à disposição na terça-feira para o jogo noturno com o Verapisalo. As ausências não devem servir de desculpa, como explicou o próprio treinador, por isso esperamos um grande Ascoli num jogo importante, mesmo que seja apenas o segundo do campeonato.

