F1, Ricciardo perde o Grande Prêmio da Holanda: pulso quebrado. Casa de Lawson

Depois de perder o controle do Alpha Tauri durante o treino livre 2 em Zandvoort, o australiano foi levado ao centro médico e os exames revelaram uma fratura. Em seu lugar estava o talento neozelandês de 21 anos do Red Bull Nursery

Frederico Mariani

para Daniel Ricardo o Grande Prêmio da Holanda para F1 Ele já estava acabado com o pulso esquerdo quebrado. O australiano de 34 anos perdeu o controle de si mesmo Alfa Tauri Na curva 3 até Segundo treino livre. Desde o início, o piloto parecia sentir dores no braço e na mão esquerdos. Outras imagens perturbadoras sobre o estado de Ricciardo circularam nas redes sociais. As sensações negativas são confirmadas por exames realizados no hospital. Em seu lugar estará Liam Lawson, talento do Red Bull Nursery.

apreensão – E a foto que apareceu no Instagram e no Twitter já deixou claro que há mais de uma preocupação com o estado de Daniel. O piloto foi imortalizado ainda no carro, fazendo uma careta. Uma bandagem enrolada no pescoço e no ombro esquerdo surgiu. A hipótese foi reforçada diante de outros vídeos que circularam na rede: logo após bater nas barreiras, foi observado como Ricciardo balançou a cabeça e indicou aos socorristas que sofria de um problema no pulso esquerdo.

substituto – Liam Lawson foi escolhido para substituir Ricciardo. O talento neozelandês de 21 anos se prepara para estrear na Fórmula 1, embora já tenha participado de três treinos livres em 2022: na Bélgica e no México esteve ao volante de um AlphaTauri, enquanto em Abu Dhabi dirigiu um Red Bull. No mesmo ano, terminou em segundo lugar no Campeonato de Fórmula 2. Atualmente participa do Campeonato de Super Fórmula, onde obteve três vitórias e ocupa o segundo lugar na classificação geral. READ "Todo mundo se segura, o Benfica tem uma grande chance. Estamos perto de Lukaku. Em Inzaghi..."

Reentrada – O incidente holandês ocorre em um momento delicado para a permanência do australiano na Fórmula 1. Após o término de sua decepcionante passagem pela McLaren, Daniel aceitou o papel de terceiro piloto da Red Bull, deixando assim o grid. O ex-porta-estandarte da Renault está de volta ao volante do Alpha Tauri Nick DeVriesEle foi expulso devido aos resultados considerados desiguais.