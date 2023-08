Inter, porque Pavard ainda não chegou: a aposta do Bayern, os vigilantes Nerazzurri. E tem shorts… | primeira página

Horas quentes para o trabalho que ele deve trazer Benjamin Pavard para o Inter. Depois que os nerazzurri chegaram a um acordo com o jogador e com Bayern de Mônaco, O esperado encerramento do processo está ocorrendo lentamente. Meros travões ou um obstáculo muito maior que poderá levar ao desaparecimento das negociações?

da Alemanha – Os nerazzurri ainda estão esperando luz verde O que tem que vir dos bávaros para Pavard sair. Em suma, é necessário toquel a substitutoÉ uma condição sine qua non sem a qual as negociações podem fracassar. De acordo com a Sky Sports, Stanisic faleceu. O treinador alemão está neste momento a tentar convencer o seu jogador a ficar. O impasse deve ser resolvido o mais rápido possível, visto que falta apenas uma semana para o final da sessão de verão.

do Inter – O Inter continua confiante e aguarda notícias da Alemanha. Mas se a situação não for resolvida, ele agirá de acordo. Ainda não há prazo A correria começa a aumentar e os primeiros dias da próxima semana serão os seus dias de entrada ou saída. Se o fio de cabelo Pavard – que hoje volta a treinar com os companheiros – não for desbloqueado – outros caminhos seguirão. É possível que o próprio francês, cujo mandato termina em 2024, continue a ser alvo parâmetro zero para o próximo ano, a menos que seja renovado.

NA JANELA FICA SCHUURS – CONFORME FORNECIDO POR CM.COM

substituto – O nome que pode esquentar as próximas horas é Bear’s Costa. a um custo comparável ao Pavard (Entre 27 e 30 milhões, incluindo bônusmas de uma forma diferente), poderia ser uma variante do francês. As granadas já haviam chegado durante a semana e reaberto canal com Verona pequeno. Resumindo, Pavard-Inter continua sendo a opção mais provável no momento, mas todos os clubes envolvidos começam a se proteger caso algo dê errado.