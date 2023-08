Basquetebol. copa do mundo a. Nacional 2023. Amanhã será o primeiro jogo contra Angola (10h00 CET, Rai Due, Sky Sports Summer, Now e Dazen). Bouzico: “Vamos acreditar”

Estamos aqui! Nas Filipinas, é às vésperas da 19ª edição do Copa do Mundo Fiba 2023. Manila, que tem Okinawa (Japão) e Jacarta (Indonésia) como sedes da Copa do Mundo, está pronta para destacar o evento internacional.

A Itália tem a honra de abrir o torneio amanhã 25 de agosto (10h, horário italiano, 16h, horário local, ao vivo em Rai Due, Sky Sport Summer, NOW e DAZN), contra oAngola, num grupo que inclui também a República Dominicana e as Filipinas. O teatro do primeiro dia será ilimitado Arena filipinaa maior instalação interna do mundo com capacidade 55.000 espectadores.

Um pouco da Itália também está entre os governantes. O denunciante italiano na Copa do Mundo de Basquete Fiba 2023 será Manuel Mazzoni e Manuel Attard. Roberto Chiari Ele é treinador da FIBA.

Ao retornar após o treino vespertino na Arena Filipina, os azzurri se reuniram com a mídia italiana no Hotel della Nazionale. Presidente da FIP compareceu João Petruccict Gianmarco Búzicocapitão Luigi Dattome, Nicola Milli E Simon Funtico.

Esta é a introdução do Presidente da FIFA: “Durante a minha longa carreira como treinador, testemunhei muitos comícios. Mas a atmosfera que sinto aqui, nunca senti antes. É o clima que o treinador Bouziko e a sua equipa criaram. É o clima que vai ficar por trás do resultado. Obviamente esperamos ir o mais longe possível.”

O treinador azzurri faz-lhe eco: “Agradeço ao presidente as amáveis ​​​​palavras que me dirige com frequência. Amanhã a selecção nacional disputará jogos de Rai Due, Sky Sport Summer, Now e Dazn. Um resultado deste tipo, que permitirá a praticamente todos assistir a Itália na Copa do Mundo não é possível. Só um homem pode conseguir isso: Giovanni Petrucci.Se eu me tornar o técnico que queria treinar quando era jogador?No início da minha experiência como CT Azzurro eu não sentia ainda gosto daquele treinador, e achei uma escolha estranha. Hoje, graças ao apoio do presidente e da comissão técnica E os jogadores, pelos quais tenho um grande interesse, acham esta escolha um pouco menos estranha. é querido e respeitado, e nenhum resultado desportivo tirará esse prestígio.

Podemos vivenciar esta Copa do Mundo de duas maneiras. Acreditar que tudo gira em torno da previsão e, em caso de fracasso, correr para encontrar o culpado. Ou dê aos jogadores a oportunidade de vivenciar este evento com confiança. crença nisso.”

Palavras do capitão Datum: “Desde o primeiro dia, Bose pressionou muito em algumas coisas. Uma delas é ajudar a todos na defesa, o que alimenta a confiança no ataque.

Foi o que disse Nicolo Meli: “Nós nos sacrificamos uns pelos outros. Não há egoísmo. Somos uma equipe muito pequena neste torneio e temos que ajudar uns aos outros em todas as situações. Na história moderna da seleção nacional, nunca passamos dos quartos-de-final. O nosso grupo é um grupo onde se vê que todos estão a dar algo a mais. Isto pode chamar a atenção para nós, mas como diz o nosso treinador, no final é sempre o campo que fala”.

O pensamento de Simone Fontecchio: “É bom estar entre os jogadores de plantão na Copa do Mundo, mas nem penso nisso. Fico feliz que a equipe entenda minhas responsabilidades. Estaremos um pouco nervosos na estreia e A equipa técnica dá-nos instruções muito específicas: “Quando temos um remate aberto, temos de o fazer. Isto faz-nos jogar com liberdade. Todos temos total confiança em nós próprios e o ambiente é afectado positivamente por isso”.

Itália volta a disputar a Copa do Mundo nas Filipinas Logo após a edição de 1978 em Manila. Seis vitórias e quatro derrotas para terminar em quarto lugar, que continua sendo a melhor colocação da Azzurra no Mundial. A equipe comandada por Giancarlo Primo no banco era formada por Calleris, Illini, Carraro, Veracini, Della Fiore, Barivera, Bonamico, Mengin, Vilalta, Vecchiato, Marzurate e Bertolotti.

Os Azzurri venceram os Estados Unidos por 81 a 80 naquela edição Também enfrentou as anfitriãs Filipinas com uma vitória por 112-75.

Para a Itália estará lá Décima postagem Aos Campeonatos Mundiais após os anos de 1963, 1967, 1970, 1978, 1986, 1990, 1998, 2006 e 2019. No total, disputou 74 partidas (44/30).

O recordista de pontos da Azzurri na Copa do Mundo é Antonello Riva: 432 em 18 jogos. Em vez disso, Pierluigi Marzurate e Renato Villalta são os dois atletas italianos com mais participações nesta competição: 20. Nenhuma Azzurra disputou mais de duas Copas do Mundo: acrescente a esta estatística Luigi Dattome (2019, 2023).

O percurso preparatório da Itália fala de um incrível placar de 7/0 (um troféu após o outro Turquia, China, Sérvia, Grécia, Porto Rico, Brasil e Nova Zelândia).

Uma lista menos clara é a da seleção africana que ele treina Pep Clarus, treinador itinerante com recorde absoluto de conquista de medalha ou campeonato em 4 continentes. Cinco jogos consecutivos em Mundiais de Angola, que depois da vitória em Espanha frente à Venezuela, sofreu quatro derrotas consecutivas entre a Taça do Rei em Omã (contra o México e os anfitriões Jordânia e Portugal) e o amigável em Tóquio contra o Japão.

E na lista de Angola, que ocupa o 41º lugar na classificação da FIBA ​​(a Itália está no décimo lugar), todos os olhos estão postos Bruno Fernandoo pivô do Atlanta Hawks que entrou na NBA com a 39ª escolha do draft de 2019, e o jogador de 37 anos Lionel PauloNa sua terceira participação no Mundial depois das edições de 2010 e 2019, Sangaleos (Portugal) também conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato AfroBasket (2009 e 2013) e participou em Pequim 2008.

Paolo também esteve presente no último jogo entre Itália e Angola, que remonta ao Mundial de 2019, na China (o Italbasket venceu por 92-61). No total, as duas equipes disputaram 5 partidas, todas vencidas pela Azzurra.

O Grupo A continua para a Azzurri Domingo, 27 de agosto contra a República Dominicana (10h, horário italiano, 16h, horário local, ao vivo em Rai Due, Sky Sport Summer, NOW e DAZN) Terça-feira, 29 de agosto, contra os anfitriões das Filipinas (14h00 horário italiano, 20h00 horário local, ao vivo em Rai Due, Sky Sport Summer, NOW e DAZN). Com base nos resultados obtidos, haverá um cruzamento com Grupo Bcomposto de Sérvia, China, Porto Rico e Sudão do Sul.

Com.Print + Imagem FIP