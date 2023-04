Calendário e horários italianos e estrangeiros. Como transmitir partidas – OA Sport

Muitos jogos. Da Europa à Austrália, um pouco do futebol feminino e juvenil. Sábado, 1º de abril Muitos compromissos aguardam os fãs de futebol. A partida começa às quatro da manhã Wellington Mill vitória australianao torneio protagonizado por Alino Diamanti que o acompanhará até à hora de almoço com outros dois desafios.

Se você não gosta de futebol “canguru” aos 11 anos, pode ouvir Sportitalia para curtir um pouco do campeonato Primavera 1 com o Verona Roma. Depois, à hora de almoço, espaço para o Sassuolo-Inter W.L.L. Série A para mulheres Com Como Parma. Três partidas são usadas como aperitivo em uma das duas maiores partidas do dia. A primeira partida acontece às 13h30 entre Manchester City e Liverpool, dois dos melhores times do campeonato Liga Premiada; A segunda às 18h30 e dig rainhas BundesligaBayern de Munique e Borussia Dortmund.

Todos os jogos da Serie A TIM estão disponíveis apenas no DAZN: 7 jogos exclusivos e 3 jogos exclusivos compartilhados em cada dia de jogo. ativo agora

Vários jogos de futebol também estão programados à tarde série b E Série Ctodos visíveis em várias plataformas de streaming pagas, assim como minha corrida liga Cremonese-Atalanta (15h) e Inter-Fiorentina (18h). À noite, será a vez de Juventus-Verona (20h45) e também Elche Barcelona (21h00), Rennes (21h00) e Sporting Lisboa-Santa Clara (21h30), jogo importante. La LigaE Liga 1 E liga portuguesa.

Entre os diferentes compromissos destacamos também alguns jogos de Eredivisie, AZ Alkmaar-Heerenveen (16h30) e Nec-Psv (20h), que serão transmitidos gratuitamente na Mola Tv. Abaixo está a programação completa das partidas transmitidas no sábado, 1º de abril, na TV e ao vivo.

A lista completa de futebol na TV hoje

04.00 A-LEAGUE: Wellington-Mel Victory – Transmissão ao vivo no OneFootball

08h00 A-LEAGUE: Central Coast-Brisbane – Transmissão ao vivo no OneFootball

10h45 A-LEAGUE: Sydney-Western United – transmissão ao vivo no OneFootball

11h00 PRIMAVERA 1: Verona-Roma – Transmissão ao vivo na Sportitalia

12h30 SÉRIE FEMININA: Como-Parma – transmissão ao vivo no Tim Vision, apenas para titulares de ingressos para a temporada

horas 13h00 Primavera 1: Sassuolo-Inter – Transmissão em directo na Sportitalia

13h00 A-LEAGUE: Perth-Macarthur – Transmissão ao vivo no OneFootball

13h30 PREMIER LEAGUE: Manchester City-Liverpool – TV ao vivo na Sky Sport, apenas para titulares de ingressos de temporada; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

14h00 LIGA: Girona-Espanyol – Transmissão ao vivo no DAZN, apenas para portadores de ingresso de temporada

14:00 Série B: Ascoli-Brescia, Cagliari-Sul do Tirol, Cosenza-Pisa, Parma-Palermo, Spal-Ternana, Veneza-Como – TV ao vivo na Sky Sport, apenas para assinantes; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

14h30 SÉRIE FEMININA: Roma-Milão – TV ao vivo na Milan TV, apenas para portadores de ingresso de temporada; Transmissão ao vivo no Tim Vision, somente assinantes

14h30 SÉRIE C: Ancona-Carrarese, Fiorenzuola-Torres – Transmissão ao vivo no Eleven Sports, apenas para portadores de ingresso de temporada

15h00 SÉRIE A: Cremonese-Atalanta – TV ao vivo na região Sky Sport DAZN, somente para portadores de ingresso de temporada; A transmissão ao vivo no DAZN é apenas para assinantes

horas 15h00 Rabi` al-Awwal: Fiorentina – Atalanta – Transmissão ao vivo na Sportialia

horas 15h00 Rabi` al-Awwal: Sampdoria Cagliari – Transmissão ao vivo na Sportialia

16h00 PREMIER LEAGUE: Arsenal-Leeds – TV ao vivo na Sky Sport, apenas para titulares de ingressos de temporada; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

16.15 LIGA: Athletic Bilbao-Getafe – Transmissão ao vivo no DAZN, apenas para titulares de ingressos para a temporada

16.15 SÉRIE B: Bari-Benevento, Perugia-Frosinone – TV ao vivo na Sky Sport, apenas para portadores de ingresso de temporada; Transmissões ao vivo no Sky Go, DAZN, OneFootball e Helbiz, apenas para assinantes

16h30 EREDIVISIE: AZ Alkmaar-Heerenveen – Transmissão ao vivo em Mola

17h30 SÉRIE C: Olbia-Alessandria x Cesena-Lucchese x Virtus Entella-Pontedera x Reggiana-Recanatese x Montevarchi-Tavernelle Fermana-Siena x Gubbio-Vis Pesaro – Ao vivo no Eleven Sports, só para assinantes

18h00 SÉRIE A: Inter-Fiorentina – TV ao vivo na região Sky Sport DAZN, somente para portadores de ingresso de temporada; A transmissão ao vivo no DAZN é apenas para assinantes

18h15 LIGA: Atlético de Madrid-Valência – Transmissão ao vivo no DAZN, apenas para portadores de ingresso de temporada

18h30 Premier League: Chelsea Aston Villa – TV ao vivo na Sky Sport, apenas para portadores de ingresso de temporada; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

18h30 LIGA: Cádiz-Sevilha – transmissão ao vivo no DAZN, apenas para portadores de ingresso de temporada

18h30 SÉRIE C: Imolese-Rimini – Transmissão em direto no Eleven Sports, apenas para titulares de bilhetes de época

18h30 BUNDESLIGA: Bayern de Munique x Borussia Dortmund – TV ao vivo na Sky Sport, apenas para portadores de ingresso de temporada; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

20.00 EREDIVISIE: Nec-Psv – Transmissão ao vivo em Mola

20h00 SUPER LIGA: Ionikos-Asteras – Transmissão ao vivo no Mola

20h45 SÉRIE A: Juventus-Verona – TV ao vivo na Sky Sport, apenas para portadores de ingresso de temporada; Transmissões ao vivo no Sky Go e DAZN são apenas para assinantes

21h00 LIGUE 1: Rennes-Lens – TV ao vivo na Sky Sport, apenas para portadores de passe de temporada; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

21h00 LIGA: Elche-Barcelona – Transmissão ao vivo no DAZN, apenas para portadores de ingresso de temporada

21h30 Liga Portuguesa: Sporting Lisboa-Santa Clara – Transmissão em direto no OneFootball

Foto: La Presse

Leia todas as notícias do dia na OA Sport