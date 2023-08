O primeiro dia de torresmo em Budapeste (Hungria), onde começou hoje a Copa do Mundo 2023 Atletismo. Itália comemorou b 1ª Medalha Leonardo FabbriArremesso de peso em prata brilhante. Emmanuel Imeji se classificou para a final do salto triplo e Pietro Ares ganhou a passagem para a semifinal dos 1500m. O recorde mundial nos 4×400 medley foi dos Estados Unidos, o ouro foi do arremessador de peso americano Ryan Crozier, enquanto o etíope Godaf Tsegay triunfou nos 10.000 metros.

Resultados mundiais de atletismo de hoje

finais

Arremesso de peso (MEN) – A Itália ganha uma nova dimensão graças a Leonardo FabbriQuem inventa a magia da vida. Toscano tem Envie a engrenagem para 22,34 metros Na terceira tentativa, ele melhora sua tripulação em 35 cm e se torna o segundo italiano de todos os tempos. Azul, que ganhou o ouro em Florença durante a temporada, ganhou uma impressionante medalha de prata, Curvando-se apenas para o americano Ryan Crozier. O campeão olímpico defendeu seu título mundial, parando a apenas cinco centímetros de seu próprio recorde mundial (23s51 esta noite). No entanto, o americano estremeceu quando Fabry tocou na barra de 23 metros, mas acabou zerando. O terceiro lugar foi para o americano Joe Kovacs (22s12), enquanto Zane Weir é decepcionante e é apenas 11º com 19,99. Clique aqui para ver o relatório da corrida.

4X400 (Misto) – Ultimate em limites incríveis. campeão holandês Fimik Paul assume a liderança na reta finalmas volta para os Estados Unidos Alexis Holmes. O europeu parece resistir ao ataque americano, mas cai sensacionalmente perto da linha de chegada e perde o bastão. Os Estados Unidos conquistam a medalha de ouro, estabelecendo um novo recorde mundial (3:08.80). Justin Robinson, Rosie Effong, Matthew Bowling e Alexis Holmes subiram ao degrau mais alto do pódio, à frente da Grã-Bretanha (3m11s06, recorde nacional). Na verdade, Yemi Marie Jeune venceu um devastado Paul, que então se levantou e cruzou a linha de chegada em terceiro lugar. No entanto, ele o fez sem testemunha e, assim, a Holanda foi desclassificada, para grande alegria da República Tcheca, que conquistou o bronze com 3m11s98 (recorde nacional).

10.000m (Feminino) – Sevan Hassan e Godaf Tsegay criam impressionantes finalizações ombro a ombro na reta final. O holandês lidera por alguns centímetros, mas perde velocidade quando faltam cerca de dez metros para a linha de chegada e cai no chão. Assim, a etíope caminha para a vitória com o tempo de 31:27s18 e para a conquista do segundo título mundial da carreira depois de no ano passado em que venceu a prova dos 5000 metros, distância em que conquistou a medalha de bronze no Tóquio 2020 Olimpíadas: Letesenbet Gidey completou (31: 28,16 para o atual campeão mundial) e por Ejgayehu Taye (31: 28,31). Então Sifan Hassan se recuperou e terminou em décimo primeiro.

qualificações

Salto triplo (homens) – um salto excepcional do jamaicano Haydon HibbertQue voa a 17,70 metros de altura e é candidato ao título devido à ausência do português Pedro Pablo Picardo. A corrida pode ser aberta a muitos estrangeiros por medalhas, inclusive a nossa Emmanuel Emigi é sétimo hoje com uma pontuação de 16,91. O azul chinês foi precedido por Yaming Zhu (17.14), o cubano Lazaro Martinez (17.12), o burquinense Hugues Fabrice Zango (17.13), o cubano Christian Napoli (16.95) e o argelino Yasser Triki (16.95). Chegaram à final o chinês Yaoqing Fang (16,83), o português Thiago Pereira (16,77), os americanos Will Clay (16,72) e Chris Bernard (16,71) e o venezuelano Leodan Torrealba (16,72). Tobia Bocchi é o primeiro entre os eliminados com 16,66 pontos.

Lançamento de disco (homens) – o sueco Daniel Stahl foi o melhor (66,25), à frente do lituano Mikulas Alkna (66,04) e da Sé Cristã da Eslovênia (65,95). Seguido pelo jamaicano Traves Smikle (65,71) e pelo austríaco Lukas Weisshaidinger (65,61). O lituano Andreus Godzius (65,50), o jamaicano Federick Dacres (65,45), o samoano Alex Rose (65,26), o australiano Matthew Denny (64,29), o sueco Simon Peterson (63,93), o americano Brian Williams (63,85) e o alemão Henrik Janssen (63,79).

baterias

100 metros (MEN) – Marcel Jacobs recebe um pennyTerceiro lugar na bateria às 10h15. Campeã olímpica vai às meias-finais sem convencer Samuele Ciccarelli termina em quarto na sua série (10.26) e é eliminado. O jamaicano Olick Sevilla é o melhor com 9,86 pontos. Clique aqui para ver o relatório da corrida.

1500m (MEN) – O norueguês Jakob Ingebrigtsen assina os melhores tempos (3:33,94) e avançou confortavelmente para as semifinais. Os quenianos Abel Kipsang (3min34s08) e Reynold Cheruiyot (3min34s24) também foram bons, assim como os espanhóis Muhammad Katir (3min34s34) e Adil Mashal (3min34s35). Pietro Ares é quarto da bateria e avança às meias-finais (3m34s48), enquanto Joao Bossutti e Osama Meslik foram eliminados. Clique aqui para ver o relatório da corrida.

Vários testes

HEPTATHLON – A americana Anna Hall ampliou a liderança após quatro corridasEle se destaca com uma pontuação de 3.998 pontos. A favorita na véspera da partida tinha uma leve vantagem contra a britânica Katarina Johnson – Thompson (3.905) e as compatriotas Chari Hawkins (3.900) e Thalia Brooks (3.888).

