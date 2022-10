Meda: “Com o Betis, uma oportunidade perdida”

O sorteio para Roma no Bétis oferece diferentes perspectivas na análise do dia seguinte. “Roma jogou sem identidade ontem” Ele diz Mário Mattioli. “Não gostei nada do jogo de ontem” Adicionar Augusto Ciardi. Uma interpretação diferente Francesco Balzani: “Ontem foi um grande resultado em um momento muito difícil e acho que este é o resultado de Mourinho”.. Ricardo Trevisani Falando sobre a entrada da camara: “Em um time negativo e muitas vezes negativo, você precisa da adrenalina dele”.

“Vejo um crescimento contínuo da equipe e estou mais ciente de seus meios”, disse. Conclui Max Lite.

A análise de Mourinho é imediata. Eu não me importei com a Roma com o atacante duplo (Andréa de CarlosE a Tele Rádio Estéreo, 92,7)

Agora vou colocar Abraham no banco e jogar com Zaniolo e El Shaarawy ou Pellegrini atrás de Belotti em Gênova. Acho que Zaniolo será decisivo daqui até o fim (Piero TorriE a Tele Rádio Estéreo, 92,7)

Parece-me que a Roma é uma equipe que ainda está em formação, acho difícil entendê-la e julgá-la do ponto de vista da qualidade. Essa equipe deve ser paga para fazê-los entender que é uma liga diferente, onde eles podem fazer muitas coisas (mario sconcherti, Tele Rádio Estéreo, 92,7)

Ontem a equipa Roma deu uma boa resposta tanto a nível individual como a nível colectivo. Mas o aperfeiçoamento e crescimento de Roma passa pelo retorno de Abraão aos seus níveis (Alessandro FocalelliE a Rádio Rádio, 104.5, Rádio Le Sport Radio)

Belotti não é um jogador extra e já marcou mais de 100 gols na Série A. Abraham é um jogador chave, mas há momentos e Belotti vai jogar contra a Sampdoria, estou convencido. Inglês neste momento é inútil (FURIO FOCOLARIE a Rádio Rádio, 104.5, Rádio Le Sport Radio)

Ontem, na minha opinião, a Roma perdeu uma chance, o Betis jogou um pouco trote. Se ele tivesse ousado um pouco mais, ele teria dado um aceno pessoal e de qualidade que ele poderia ter sentido a necessidade neste momento. Bom resultado, desempenho decente, oportunidade perdida (Roberto MaedaE a Rádio Rádio, 104.5, Rádio Le Sport Radio)

A Roma não jogou mal. Estou convencido de que, quando puder, Mourinho jogará com um atacante e que os dois atacantes sempre serão o Plano B. Se Abraham continuar assim, eu não ficaria surpreso em ver Belotti se destacar (Massimo CecchiniE a Rádio Rádio, 104.5, Rádio Le Sport Radio)

Abraham e Belotti podem ser combinados: vejo que o inglês está mais para 9 e Belotti se abaixa, que pode se mover nas entrelinhas para responder (Stefano BorghiE a Tele Rádio Estéreo, 92,7)

Do ponto de vista aritmético, um empate em Sevilha é considerado uma vitória, porque permite que os Geloros possam agir em seu destino europeu sem ter que esperar pelos resultados dos outros. Ontem, pela primeira vez, perdeu Dybala, o jogador mais forte do elenco de Giallorossi e a Roma não sofreu nenhuma reação negativa. Vejo um crescimento contínuo da equipe, e mais consciente de seus meios (Luz máximaE a Reapresentação, 104.2)

A Roma fez um bom jogo em Sevilha e com grande carácter agarrou um ponto vital para se manter no actual caminho europeu. Há alguns jogadores que individualmente continuam a ter um desempenho muito abaixo das suas possibilidades, imersos num plantel que enfrenta a terceira mudança táctica da época. Não é um momento fácil e felizmente ontem Mourinho começou a usar esses recursos que serão essenciais para sobreviver até a Copa do Mundo (CHECCO ODDO CASANO, Reapresentação, 104.2)

Achei que no final do primeiro tempo o Mourinho ia colocar os atacantes, e eles não seguraram a bola e não fizeram o time subir. Cristante, Spinazzola e Pellegrini tiveram que ser substituídos no final do primeiro tempo (Roberto ProzoE a Rádio Rádio, 104.5, Rádio Matino Esporte Rádio e Notícias)

A Roma jogou ontem sem identidade, ataque terrível no primeiro tempo e difícil de explicar. Belotti selecionou uma partitura que achei que ele não sairia (Mário MattioliE a Rádio Rádio, 104.5, Rádio Matino Esporte Rádio e Notícias)

Não gostei nada do jogo de ontem. A Roma está indo bem na classificação do campeonato e está a caminho das eliminatórias da Liga Europa, mas jogadores como Pellegrini, Spinazzola, Abraham e Zaniolo devem mudar de marcha e permitir que a equipe obtenha o salto esperado de qualidade (Augusto CiardiE a Tele Rádio Estéreo, 92,7)

Na minha opinião, é difícil começar 1-0 no Bétis, depois de retomar o jogo é importante, o empate é um grande fôlego. Neste momento eu certamente esperava uma Roma mais tirânica, com um personagem (Os ursos do NandoE a Rádio Rádio, 104.5, Rádio Matino Esporte Rádio e Notícias)

Há indícios de que Camara insistiu ontem, em uma equipe negativa e muitas vezes negativa, é preciso adrenalina. Estou cada vez mais convencido, desde ontem, de que precisamos abrir espaço para ele, ou um pufe ou um Pellegrini mais atrasado (Ricardo TrevisaniE a Tele Rádio Estéreo, 92,7)

A Roma pode marcar 6 pontos nas duas partidas com o Bétis, se forem jogadas de forma equilibrada. Ontem foi um ótimo resultado em um momento muito difícil e acho que esse é o resultado de Mourinho (Francisco BalzaniE a Centro Suono Sport, 101.5, vou te dar Tóquio)

Apesar de não ser um herói, Belotti é um jogador de longa data e mostrou que sabe fazer gols. Uma hipótese pode ser continuar a fazê-lo viver com Abraham mas uma coisa é certa: se os ingleses não acordassem provavelmente perderia o emprego (Antonio FeliciE a Centro Suono Sport, 101.5, vou te dar Tóquio)